Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato sul proprio canale Youtube un video dedicato alla Juventus e a quella che sarebbe una situazione economica piuttosto complicata dovuta agli errori dell'ex dirigente Fabio Paratici. Pedullà ha poi commentato quanto starebbe accadendo tra il club bianconero e l'Aston Villa per l'affare Douglas Luiz.

Juventus, Pedullà: 'Se il club bianconero non ha soldi è perché Paratici ha prosciugato le casse della società'

"I soldi alla Juventus non ci sono perché Paratici ha prosciugato le casse" questa è la dura accusa mossa nei confronti dell'ex direttore sportivo del club bianconero da parte del giornalista sportivo Alfredo Pedullà.

Quest'ultimo, tramite un video registrato sul proprio canale Youtube ha poi aggiunto: "Non discuto del fatto che Paratici abbia fatto cose buone alla Juventus, portando elementi come Tevez, il primo Pogba e de Ligt. Per il resto poi ha fatto tanti danni: ha sbagliato calciatori come Ramsey, Ogbonna o Bentner per non parlare degli scambi senza senso come Cancelo per Danilo o peggio ancora Arthur per Pjanic".

Pedullà ha poi sottolineato: "Non ho capito l'operazione a quasi 40 milioni di euro per Locatelli, cosi come non ho capito il riacquisto di Kean a cifre bulgare ed il maxi ingaggio elargito a Szczesny. Tante operazioni sono state fatte per accontentare le richieste di Allegri".

Il giornalista sportivo ha poi commentato la situazione di stallo che si starebbe creando tra la Juventus e l'Aston Villa per l'affare inerente Douglas Luiz: "La trattativa era chiusa poi c'é stata una corsa a rialzo di McKennie e non solo per la buonuscita che ha chiesto alla Juventus ma anche perché l'americano vorrebbe passare da un ingaggio da circa 2.5 milioni di euro ad uno da 5.

Ci sono anche le commissioni da aggiungere, però la Juventus spera di fare leva sugli accordi raggiunti col ds Monchi e con l'agente di Douglas Luiz. Non prendere il brasiliano però per i bianconeri sarebbe una bruttissima notizia".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Pedullà: 'Una dirigenza di incompetenti ha bruciato il vantaggio che aveva accumulato il club'

Tanti tifosi hanno dunque commentato le parole di Pedullà: "Io direi la colpa ad Agnelli che si affidava a gente non adeguata distruggendo il giocattolo che andava a perfezione" scrive un utente Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Alfredo hai perfettamente ragione, come organizzazione di società avevamo un vantaggio di circa dieci anni sulle altre squadre, in tre anni ci siamo bruciati tutto, grazie a dei dirigenti incapaci". Infine, un tifoso si concentra sul caso McKennie dicendo: "Se saltasse Douglas Luiz, McKennie diventerebbe da uno dei più apprezzati a uno dei più odiati".