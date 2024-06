Nelle scorse ore l'ex calciatore Jocelyn Blanchard ha parlato su Tuttojuve di Thiago Motta, sottolineando che il popolo bianconero potrebbe dover attendere più di una stagione per tornare a vincere lo scudetto con l'italo brasiliano. Dell'ex Bologna e delle sue doti innate ha detto la propria opinione a Sky Sport anche il difensore ex West Ham Angelo Ogbonna.

Blanchard: 'Motta è una scommessa che può far slittare la vittoria dello scudetto a più di una stagione'

L'ex calciatore bianconero Jocelyn Blanchard è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve ha detto: "Prendere Motta è una bella scommessa, è un grande passo per il nuovo tecnico.

Dovranno fare risultati in fretta, perché la Juve è un club molto esigente. Ma trovo che sia un’ottima scelta per costruire il futuro a medio e lungo termine. Sapremo più avanti se gli obiettivi sono in linea con le ambizioni del club, ma forse per lo scudetto dovremo aspettare più di una stagione".

Parlando di Rabiot e della sua permanenza alla Juventus, Blanchard si è augurato che il francese possa rimanere in bianconero, non tanto per le qualità intrinseche del mediano ma per il rapporto umano che condividono i due dai tempi del PSG. L'ex calciatore riferendosi poi a Federico Chiesa, un altro elemento dato in uscita dalla Continassa, ha sottolineato come la società piemontese dovrebbe tentare con ogni mezzo di trattenerlo.

L'ex centrocampista francese commentando le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus su Jonathan Clauss ha evidenziato come il club bianconero qualora riuscisse a comprarlo, si aggiudicherebbe un terzino forte nella fase d'attacco ma che dovrebbe impiegare del tempo nell'adattarsi in una difesa a quattro. Infine Blanchard parlando dell'Europeo, ha messo l'Italia sullo stesso piano delle favorite per vincere la kermesse.

Ogbonna su Thiago Motta: 'Contento per l'opportunità che gli hanno dato, ora dovrà dimostrare le sue potenzialità'

Di Thiago Motta e delle sue doti da allenatore ha parlato anche Angelo Ogbonna, difensore centrale che nel prossimo 30 giugno si svincolerà dal West Ham: "Thiago è sempre stato un allenatore in campo, devo dire la sua calma e il modo di vedere il calcio è sempre stato equilibrato, quello che ha fatto al Bologna non mi ha per niente sorpreso.

Sono contento per lui che abbia avuto questa chiamata della Juventus ed è il momento di dimostrare le sue potenzialità". Queste le parole dette ai microfoni di Sky Sport da Angelo Ogbonna, che poi parlando di Antonio Conte e del suo approdo al Napoli, ha sottolineato come il binomio tra il pugliese e la piazza partenopea potrebbe essere particolarmente azzeccato.