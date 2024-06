Nella serata di ieri la Juventus ha ceduto Kaio Jorge in Brasile, al Cruzeiro.

Per un brasiliano che lascia il campionato italiano, uno potrebbe arrivare. Si tratta di Emerson Royal, nome individuato dal Milan per rinforzare la fascia destra ma non solo dato che l'ex Barcellona attualmente al Tottenham agisce anche centralmente e all'occorrenza sulla fascia sinistra.

La Juventus ha definito la cessione di Kaio Jorge al Cruzeiro

Il brasiliano Kaio Jorge, che nell'ultima stagione ha segnato 3 reti in 20 presenze in prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco, è pronto per una nuova avventura in Brasile.

L'attaccante vestirà la maglia del Cruzeiro, come comunicato ufficialmente dal club brasiliano nella serata di ieri. Come si legge nella nota ufficiale se il giocatore supererà le visite mediche è pronto a sottoscrivere un contratto di cinque stagioni.

La trattativa si è definita sulla base di sette milioni di euro afavore dei bianconeri più una percentuale sulla futura rivendita.

Arrivato come una giovane promessa, l'esperienza professionale alla Juventus non è stata ideale per il 22enne considerando l'infortunio al tendine del ginocchio subito ad inizio 2022 che gli ha fatto saltare un anno e mezzo di stagione. Tornato disponibile il club ha optato per un trasferimento in prestito al Frosinone ma anche lo scorso anno non ha soddisfatto le attese.

Da qui la cessione.

Il Milan vorrebbe Emerson Royal

Duttilità. È questa una delle qualità che avrebbe invece spinto il Milan a puntare su Emerson Royal per rinforzare il pacchetto difensivo. Il terzino brasiliano si è dimostrato utilissimo al Tottenham durante l'ultima stagione, collezionando 24 presenze in tutto impreziosite da una rete siglata in Premier League.

Anche il Villarreal sarebbe interessata al giocatore, ma il terzino brasiliano sembra preferire il fronte rossonero. Il 25enne ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con il Tottenham e la sua valutazione di mercato sarebbe di circa 20 milioni di euro. Il Milan potrebbe decidere di richiederlo in prestito con diritto di riscatto e in caso di acquisizione non andrebbe ad occupare uno degli slot a disposizione per tesserare calciatori extracomunitari dato che ha il passaporto spagnolo.

Sempre sul fronte dei rossoneri, nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione di mercato sul nome del nuovo allenatore: se fino a qualche giorno fa sembrava tutto definito con Fonseca infattti, allo stato attuale sembrano risalite le quotazioni di Massimiliano Allegri.