Tra i protagonisti in negativo dell'Europeo 2024 che ieri si è concluso per l'Italia c'è anche il nome di Federico Chiesa, esterno della Juventus autore di un torneo piuttosto anonimo. Una pessima notizia per il ds bianconero Cristiano Giuntoli che in sede di calciomercato potrebbe essere costretto ad abbassare la valutazione del classe '97. In merito a questo argomento, secondo il giornalista Sebastiano Sarno la Roma dovrebbe presentare nei prossimi giorni una prima offerta a ribasso proprio per Chiesa.

Chiesa stecca all'Europeo, ora la sua valutazione può scendere

L'Europeo 2024 dell'Italia di Luciano Spalletti si è chiuso a sorpresa agli ottavi di finale, dove la Svizzera ha rispedito gli azzurri a casa con un secco 2-0. Una pessima notizia non solo per i tifosi della Nazionale, ma anche per il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, che dalla spedizione tedesca sperava di poter veder crescere la valutazione di alcuni elementi di proprietà dei bianconeri. Tra questi ovviamente spicca il nome di Federico Chiesa: l'esterno, dato in uscita dal club piemontese sia per le visioni tattiche di Thiago Motta sia per non aver ancora rinnovato un contratto che scadrà l'anno prossimo, chiude Euro 2024 come uno dei calciatori più in ombra dell'intera competizione.

Nel tabellino personale del classe '97 infatti, si possono leggere 4 partite disputate per un totale di 264 minuti e 0 gol o assist forniti ai compagni.

Tutto ciò ora rischia di far abbassare le pretese economiche della Juventus. Se fino ad un mese fa infatti, Giuntoli era fermo sulla valutazione di 40 milioni di euro per Chiesa, oggi pretendere una cifra cosi alta per un calciatore che ha mostrato discontinuità e cali di rendimento, apparirebbe quanto meno complicato.

La Roma può presentare una prima offerta a ribasso per Chiesa

L'Europeo deludente giocato da Federico Chiesa potrebbe non essere una brutta notizia per tutti e proprio la Roma di Daniele De Rossi starebbe pensando di presentare un'offerta a ribasso alla Juve per l'esterno offensivo. La notizia è stata riportata su X dal giornalista sportivo Sebastiano Sarno, che nel dettaglio ha scritto: "La Roma nella giornata di domani invierà alla Juventus una prima offerta ufficiale di circa 20-25 milioni per Chiesa".

Il post di Sarno ha attratto l'attenzione di diversi utenti: "20/25 milioni a un anno dalla scadenza? Allora non è vero che la Roma non ha soldi da spendere. É che solitamente li spendono male. Altrimenti non si spiegherebbe", scrive un tifoso. Un altro invece aggiunge: "Un’offerta del genere spero vada direttamente nella cartella dello spam. Facciano un’offerta seria".