Con l'avvento della nuova proprietà, l'Inter sta cercando di adottare una strategia di mercato lungimirante, puntando su giovani talenti che possano garantire un futuro radioso alla squadra.

A tal proposito un agente FIFA che vive in Brasile avrebbe segnalato tre talenti del Palmeiras pronti a fare il grande salto in Europa: Erick Belé, Wesley Lima e Luighi. In particolare i nerazzurri sarebbero concentrati su Belè, che potrebbe essere rinforzo per la fase offensiva del futuro.

Belè idea per l'attacco

Il primo nome sulla lista è quello di Erick Belé, descritto come un attaccante da 20 gol a stagione.

Insieme a lui, ci sono Wesley Lima, un 16enne che ha già attirato l'attenzione della Roma, e Luighi, un attaccante classe 2006 che ha già compiuto i 18 anni. Tra questi, Belé sembra essere il più promettente, un vero e proprio diamante grezzo che potrebbe brillare sotto la guida di Simone Inzaghi.

Erick Belé, classe 2007, è un trequartista alto 179 cm che attualmente milita nell'Under 17 del Palmeiras. Recentemente ha rinnovato il suo contratto con il club brasiliano fino al 2027, segno della grande fiducia che il Palmeiras ripone in lui. Si tratta di un giocatore versatile, capace di giocare come trequartista, seconda punta o prima punta. La sua abilità principale è il movimento senza palla, che lo rende una minaccia costante in area di rigore.

Nonostante la giovane età, Belé ha già fatto parlare di sé. Ha esordito in Copinha con l'Under 20 del Palmeiras, subentrando nella ripresa del match vinto 1-4 contro l'Oeste. A giugno 2023, ha contribuito alla vittoria della Copa do Brasil Under 17, un successo che ha messo in luce il suo talento e la sua capacità di performare in competizioni importanti.

In un'intervista recente, Belé ha dichiarato: "Sono un centrocampista che si muove molto in area, mi piace segnare gol. In campo mi ispiro molto a Ronaldinho Gaúcho e Messi. Mi piace guardarne i video ogni volta che è possibile".

L'Inter è sempre stata attenta ai giovani talenti e l'interesse per Belé rientra perfettamente in questa filosofia.

L'acquisto di un giovane promettente del genere non solo rappresenterebbe un investimento per il futuro, ma potrebbe anche offrire soluzioni immediate alla squadra, soprattutto in un periodo in cui è fondamentale avere alternative valide in ogni reparto.

Il possibile impiego di Belé nell'Inter

Se l'Inter riuscisse a portare Belé a Milano, Simone Inzaghi avrebbe a disposizione un giocatore dalle caratteristiche uniche. La capacità di Belé di giocare in diverse posizioni offensive gli permetterebbe di essere un jolly tattico. Potrebbe essere utilizzato come trequartista dietro le punte in un 3-5-2, o come attaccante in un 3-4-1-2, offrendo creatività e imprevedibilità alla manovra offensiva.

La sua abilità nel movimento senza palla e la propensione al gol lo renderebbero una risorsa preziosa, capace di inserirsi negli spazi creati dai compagni e di finalizzare le azioni offensive.

Inoltre, l'esperienza accumulata nelle giovanili del Palmeiras e le sue vittorie a livello giovanile indicano che Belé possiede già una mentalità vincente, un aspetto cruciale per adattarsi rapidamente al calcio europeo.