L'Inter è al lavoro per pianificare il futuro della sua fascia destra, e il nome di Yukinari Sugawara è uno dei più caldi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Il terzino giapponese classe 2000, attualmente in forza all'AZ Alkmaar, è considerato un potenziale sostituto di Denzel Dumfries, la cui cessione in estate sembra sempre più probabile. Sugawara, con il suo contratto in scadenza nel 2025, rappresenta un'opzione interessante non solo per il suo talento, ma anche per il suo costo accessibile, stimato intorno ai 10 milioni di euro.

Inter su Sugawara

Yukinari Sugawara ha mostrato qualità notevoli durante il suo periodo all'AZ Alkmaar, attirando l'attenzione di diversi club in Europa. Oltre all'Inter, anche l'Atalanta ha messo gli occhi sul giapponese, con la speranza di replicare il successo ottenuto con l'acquisto di Teun Koopmeiners dalla stessa squadra olandese. Sugawara è noto per la sua versatilità e capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva, caratteristiche che lo rendono un candidato ideale per il calcio moderno.

Oltre all'Inter e all'Atalanta, Sugawara ha suscitato interesse anche in Premier League, segno della crescente considerazione del suo talento a livello internazionale. La competizione per assicurarsi il terzino giapponese potrebbe quindi intensificarsi nei prossimi mesi, con diversi club pronti a presentare offerte per accaparrarsi il giovane talento.

Finora, né l'Inter né l'Atalanta hanno avanzato proposte ufficiali, ma l'interesse è concreto e potrebbe tradursi in un'azione concreta molto presto.

L'interesse dell'Inter per Sugawara non è casuale: la politica del club, sotto la guida di Marotta e del direttore sportivo Ausilio, mira a investire su giovani giocatori con grande potenziale di crescita.

Sugawara si inserisce perfettamente in questa strategia, offrendo una soluzione immediata per la fascia destra e un investimento per il futuro. Con un prezzo di trasferimento relativamente contenuto, il giapponese rappresenta un'opportunità che l'Inter è determinata a esplorare, soprattutto se Dumfries dovesse effettivamente partire.

Sugawara nel sistema di gioco di Inzaghi

Sotto la guida di Simone Inzaghi, Yukinari Sugawara potrebbe giocare un ruolo chiave sulla fascia destra, occupando la posizione lasciata vacante da Dumfries. Il giapponese, noto per la sua velocità e capacità di spinta offensiva, si adatterebbe bene al sistema di gioco di Inzaghi, che richiede ai terzini di essere attivi sia in fase difensiva che offensiva. Sugawara potrebbe fornire assist e creare occasioni da gol, offrendo una dimensione offensiva aggiuntiva alla squadra. La sua capacità di coprire l'intera fascia lo renderebbe un'arma tattica versatile, in grado di adattarsi a varie situazioni di gioco.

Oltre a Sugawara, l'Inter sta monitorando altre opzioni per rinforzare la fascia destra.

Uno dei nomi emersi è quello di Emil Holm dell'Atalanta. Holm, conosciuto per la sua solidità difensiva e la sua capacità di contribuire in fase di costruzione, rappresenta un'alternativa solida e già rodata nel campionato italiano. Un'altra opzione è Dan Ndoye del Bologna, un altro giovane talento che potrebbe essere preso in considerazione se le trattative con Sugawara o Holm non dovessero concretizzarsi.