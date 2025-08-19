Dopo giorni di contatti, l’obiettivo primario per potenziare le fasce della Roma resterebbe Jadon Sancho del Manchester United, ma le difficoltà emerse nelle ultime ore hanno spinto i giallorossi a guardarsi intorno. E così da Trigoria sarebbe partito un sondaggio per Nico Gonzalez, attualmente in uscita dalla Juventus.

La Roma non trova la quadra con Sancho e punta Nico Gonzalez della Juve

Il dialogo con il Manchester United per Sancho sembrava essere a buon punto per la Roma e l’inglese, reduce da mesi complicati in Premier League, avrebbe visto di buon occhio l’idea di rilanciarsi lontano da Old Trafford.

Tuttavia il classe 2000 non sarebbe del tutto convinto dal progetto Roma per due fattori chiave: il primo è di natura economica, visto che la società giallorossa sarebbe disposta a garantirgli circa la metà dell’ingaggio attuale; il secondo è di prospettiva sportiva, perché il club capitolino non parteciperà alla prossima Champions League. Due condizioni che, al momento, tengono Sancho lontano da un sì definitivo. Consapevole della necessità di portare comunque un rinforzo sugli esterni, il direttore sportivo Massara si sarebbe mosso in una direzione alternativa, chiedendo informazioni alla Juventus su Nico Gonzalez.

L’argentino, arrivato a Torino con grandi aspettative l'anno scorso, è di fatto sul mercato sin dall’inizio dell’estate: la Juve lo valuta attorno ai 30 milioni di euro e punta a cederlo per fare cassa.

Una cifra non banale per le finanze della Roma, che già deve fare i conti con vincoli di bilancio, ma che potrebbe diventare più abbordabile con un’operazione strutturata su più anni, ad esempio tramite un prestito oneroso con riscatto fissato per il 2026/27.

Un profilo polivalente che potrebbe fare comodo a Gasperini

Sul piano tecnico-tattico, Nico Gonzalez rappresenterebbe una pedina ideale per l’idea di calcio di Gasperini. Mancino naturale, capace di giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza anche alle spalle della punta, l’argentino garantisce dribbling, velocità e un buon numero di gol. Caratteristiche che lo rendono diverso da Sancho, ma comunque potenzialmente funzionale a una Roma che vuole aumentare imprevedibilità e pericolosità sugli esterni.

Roma, su Gonzalez c'è da battere anche la concorrenza dell'Atletico Madrid

In tutto questo, la Roma non è l'unica squadra sulle tracce dell'esterno argentino: anche l'Atletico Madrid infatti ha recentemente palesato un interesse per Nico Gonzalez. Simeone nell'ultima conferenza fatta prima della gara con l'Espanyol ha parlato chiaro, sostenendo che i "Colchoneros" avrebbero avuto bisogno di aggiungere alla propria rosa un attaccante dalle spiccate doti per il dribbling. La richiesta da 30 milioni fatta dalla Juve però avrebbe leggermente raffreddato il club iberico.