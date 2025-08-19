Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe intenzionato a bussare alla porta della Juventus per Dusan Vlahovic. L’infortunio di Romelu Lukaku ha aperto una voragine in attacco nella rosa di Antonio Conte, e il ds Giovanni Manna starebbe valutando seriamente l’assalto al serbo classe 2000. L’ostacolo più grande resta però l’ingaggio faraonico dell’attaccante, che percepisce circa 12 milioni di euro a stagione. Sul centravanti serbo c'è anche il Milan, Massimiliano Allegri che ha già avuto modo di allenarlo a Torino, gradirebbe e non poco averlo nel proprio organico.

Milan e Napoli monitorano Vlahovic

Il Napoli con l'acquisto di Lorenzo Lucca, aveva garantito ad Antonio Conte una buona alternativa a Romelu Lukaku. L'infortunio dell'attaccante belga durante l'amichevole disputata con l'Olympiacos, avrebbe però riportato la dirigenza partenopea a tornare nuovamente sul mercato. Il ds azzurro Giovanni Manna, da qualche giorno, si sarebbe messo sulle tracce di Dusan Vlahovic che piace molto anche al Milan. La Juventus non è disposta a fare sconti, e dalla cessione del proprio centravanti vorrebbe ricavare almeno 25/30 milioni di euro, cifra che potrebbe poi reinvestire sul mercato per rinforzare il reparto di centrocampo. Il nodo cruciale per Milan e Napoli resta l'ingaggio del numero nove serbo, che attualmente percepisce 12 milioni di euro l'anno.

Dusan Vlahovic resta in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Tuttavia, ad oggi la permanenza alla Juventus sembra più plausibile rispetto a qualche settimana fa, complice da volontà del club bianconero di lasciarlo partire solo a fronte di un'offerta decisamente importante. Il centravanti serbo è andato a segno nelle ultime tre amichevoli disputate dalla Juventus, dimostrando di non aver perso il fiuto per il gol.

Il ballo delle punte: tanti nomi in lista

Sia Napoli che Milan, oltre a Vlahovic, mantengono aperti più tavoli di trattativa. I partenopei seguono con attenzione anche Zirkee, Nico Jackson, Mitrovic, Pinamonti e lo stesso Hojlund. I rossoneri, dal canto loro, studiano alternative più accessibili, ma non perdono di vista l’opportunità di riportare Vlahovic sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Un intreccio di nomi e strategie che promette scintille fino all'ultimo giorno di calciomercato. L’impressione è che proprio il serbo possa diventare il protagonista assoluto di un finale di mercato destinato a regalare colpi di scena e ribaltoni inattesi.