Dusan Vlahovic è uno dei calciatori più chiacchierati di questa finestra estiva di calciomercato. Il bomber serbo è ormai fuori dal progetto della Juventus che sta cercando una nuova sistemazione per non perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Nelle ultime ore ci sarebbe un sondaggio da parte del Napoli di Antonio Conte pronto a correre ai ripari dopo l'infortunio di Romelu Lukaku.

Non solo Milan, anche il Napoli sonda Vlahovic

Il grave infortunio occorso all'attaccante belga ha cambiato i piani di mercato del Napoli che è alla ricerca di nuovo bomber da affiancare a Lorenzo Lucca.

I partenopei starebbero sondando diverse piste e tra queste ci sarebbe proprio il classe 2000 in forza alla Juventus. Al momento non si può parlare di una trattativa ma di un sondaggio esplorativo da parte della società azzurra che sta valutando diversi profili. La Juve nonostante i pochi giorni di mercato rimanenti non cambia la sua strategia e chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per cedere il serbo. Oltrre alla richiesta della Vecchia Signora, altro aspetto che frenerebbe una potenziale trattativa è legato all'ingaggio da 10-12 milioni del calciatore, troppi anche per le casse della società di Aurelio De Laurentiis. Oltre al Napoli, non tramonta la pista Milan che cercando di capire la volontà del calciatore e soprattutto la possibilità di accettare un ingaggio più basso rispetto a quello percepito alla Juve.

Intanto la Vecchia Signora continua il forte pressing per Randal Kolo Muani. A prescindere dalla cessione di Vlahovic, il club bianconero avrebbe deciso di accelerare per il francese e di mettere sul piatto una cifra attorno ai 45 milioni di euro per convincere il Psg, cifra che si avvicina molto alla richiesta di 50 da parte della società francese.

Possibile rilancio dell'Al-Ahli per Locatelli

Manuel Locatelli è uno dei calciatori chiave della nuova Juventus targata Igor Tudor. Qualità, leadership e prestazioni di alto livello hanno resto il centrocampista italiano fondamentale per il sistema di gioco bianconero. Le prestazioni dell'ex Sassuolo non sono passate inosservate con l'Al-Ahli che lo avrebbe opzionato per puntellare la mediana.

Dopo una prima offerta da 25 milioni rifiutata dalla Juve, il club arabo sarebbe pronto ad un ulteriore rilancio. Stando alle ultime notizie di mercato, si parlerebbe di un'offerta attorno ai 35 milioni di euro per convincere il club e di una proposta di ingaggio da circa 10 milioni per il calciatore.

La Juve al momento resiste e solo un'offerta attorno ai 45-50 milioni potrebbe cambiare la situazione. A ciò si aggiunge la volontà del calciatore che vorrebbe continuare la sua esperienza in quel di Torino in vista anche del Mondiale.