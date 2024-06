Un pezzo di Puglia si trasferirà in Calabria. Si tratta del Foggia, con staff tecnico e calciatori che preparerà la stagione sportiva 2024-2025 di Serie C al fresco della cittadina di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. La squadra che sarà guidata dal nuoto tecnico Massimo Brambilla arriverà in Calabria il 19 luglio dando inizio alla fase di preparazione estiva che condurrà i Satanelli alle prime amichevoli estive e successivamente al debutto stagionale in Coppa Italia di Serie C, che potrebbe avvenire con il primo turno eliminatorio nella giornata dell11 agosto.

Foggia, ritiro in Calabria

La preparazione estiva dei Satanelli sarà a San Giovanni in Fiore, in Calabria. La stagione sportiva 2024-2025 prenderà il via al fresco della Sila, nella zona di San Giovanni in Fiore nella provincia di Cosenza. La cittadina del cosentino non è nuova al Foggia: già nel 2014 i rossoneri avevano scelto questa location per preparare la stagione sotto la guida del tecnico Roberto De Zerbi. I giocatori alloggeranno all'Hotel Duchessa della Sila e si alleneranno allo Stadio "Valentino Mazzola" di San Giovanni in Fiore. I rossoneri si riuniranno a Foggia il 16 luglio per il pre-ritiro e partiranno per la Calabria il 19 luglio. Con Mister Brambilla resteranno lì fino al 2 agosto, prima di fare ritorno in Puglia e preparare l'esordio stagionale in Coppa Italia di Serie C.

Una nuova squadra

Dopo aver fallito la qualificazione ai Playoff nel mese di maggio, a campionato concluso, è arrivato l'annuncio da parte del presidente Canonico riguardante il suo disimpegno della società. Sono state giornate di apprensione per l'intero ambiente rossonero, durante il corso delle quali anche il Comune di Foggia ha cercato di salvare la squadra provando a reperire nuovi acquirenti.

Nonostante tutto, a fine maggio lo stesso Canonico - insoddisfatto delle offerte ricevute - ha deciso di rimanere alla guida del club ed investire soldi per la costruzione della squadra che affronterà la nuova stagione. Panchina affidata a Massimo Brambilla, ex tecnico della Juventus Next Gen e progetto che ripartirà dalla Calabria, con ritiro a San Giovanni in Fiore.

Il Foggia riparte

Il ritrovo a Foggia della squadra avverrà nella giornata del 16 luglio. Il gruppo effettuerà nei tre giorni successivi le visite mediche prima di partire alla volta della Calabria per giungere nella sede del ritiro estivo di San Giovanni in Fiore. Al netto di coloro che rimarranno in squadra e dei calciatori che potrebbero arrivare dal mercato estivo, il tecnico Massimo Brambilla potrebbe modellare una squadra che possa scendere in campo con il modulo 3-5-2 o 3-4-1-2. Ci sarà tanto da lavorare nelle prossime settimane per dare vita ad una rosa competitiva e ad una squadra che possa, sin da subito, ricoprire un ruolo da protagonista nel "Girone C" di Lega Pro.