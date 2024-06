Sono sessanta le squadre ai nastri di partenza del campionato di Serie C 2024-2025.

Dopo l'esclusione dell'Ancona, nella mattinata di giovedì 27 giugno è arrivata l'ufficializzazione del debutto in terza serie del Milan Futuro, seconda squadra dell'A.C. Milan. Nella mattinata di venerdì 28 giugno sono invece stati ufficializzati i tre Gironi: la Juventus Next Gen giocherà nel Girone C, il Milan Futuro nel Girone B e l'Atalanta U23 nel Girone A. Il campionato di Serie C prenderà il via nella giornata del 25 agosto 2024, concludendosi il 27 aprile 2025.

La Juventus nel Girone C

Proprio quello che la Juventus Next Gen voleva evitare alla fine si è materializzato. La formazione bianconera, dopo aver giocato nel Girone A e nel Girone B, farà il suo debutto nel Girone C. La Juventus Next Gen sarà così la prima squadra nella storia dei campionato di Lega Pro ad aver partecipato almeno per una stagione ad ogni girone. I bianconeri saranno anche la prima squadra del Nord Italia a giocare contro formazioni del meridione. Dopo l'esclusione dell'Ancona delle scorse settimane e l'iscrizione del Milan Futuro (al debutto con il tecnico Daniele Bonera) la Lega Pro ha deciso dunque di rimescolare le carte in tavola ridistribuendo le tre formazioni U23 iscritte al campionato.

Una scomoda novità

La presenza delle seconde squadre farà felici i club di Serie A che possono così fare crescere i loro talenti in un campionato professionistico ma va a scontentare alcune piazze - in particolare quelle di Serie D, spesso squadre storiche -, sfavorite nell'effettuare richiesta di ripescaggio rispetto alle seconde squadre.

A schierarsi contro la presenza delle formazioni U23 è stata recentemente anche la Lega di Serie B, da sempre favorevole alla massima partecipazione delle piazze storiche e contraria alla novità delle seconde squadre dei club di Serie A: "La Lega B, in merito al punto all’ordine del giorno inerente alle seconde squadre, ha ribadito in Consiglio federale la propria posizione di contrarietà - si legge in una lettera inviata nelle ultime ore dalla Serie B alla FIGC a margine dell'inserimento del Milan U 23 nella Serie C - rilevando la permanenza della gravissima violazione statutaria commessa a suo tempo, con l’introduzione della norma, ed evidenziando come l’accesso al campionato della Serie BKT comporti uno squilibrio al principio di equa competizione non potendo esservi promozione, con chiara alterazione dell’integrità del merito sportivo".

Una lunga stagione

Il campionato di Serie C 2024-2025 prenderà il via nella giornata del 25 agosto 2024. Sarà una lunga stagione che si concluderà il 27 aprile in modo da dare spazio alla lunga fase di Playoff e Playout. Questa stagione sarà particolarmente seguita anche dalle tifoserie di Serie A, potendo contare per l'appunto sulla presenza di ben tre seconde squadre con Juventus, Milan e Atalanta che proveranno a centrare il salto di categoria in Serie B e stabilire un nuovo "record" storico. Le informazioni relative al calendario dei match saranno rese pubbliche dalla Lega Pro nelle prossime settimane ma, così come lo scorso anno, le prime giornate della nuova stagione potrebbero disputarsi in turno serale per evitare le elevate temperature.