La Juventus sta lavorando intensamente sul mercato in entrata, ma non sono da escludere possibili rinforzi per la prima squadra provenienti direttamente dalle giovanili della società bianconera, in particolar modo dalla Next Gen. In attesa della firma di Thiago Motta come prossimo tecnico bianconero, quattro giovani talenti potrebbero fare il salto nella Juventus dei grandi. Secondo quanto riportato da Corriere Torino, i nomi da valutare sono quelli di Savona, Muharemovic, Hasa e Cerri. Quest'ultimo ha già esordito in prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri durante la sconfitta interna contro l'Udinese.

I giocatori Savona e Muharemovic, sarebbero inseriti in prima squadra dalla prossima stagione

Uno dei migliori giocatori della Juventus Next Gen nella stagione appena finita è sicuramente Nicolò Savona, terzino destro ma anche centrale difensivo classe 2003 che nel 2022 ha giocato anche un match con l'Italia under 20. Ha disputato 33 match nel campionato di Serie C fornendo anche un assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 6 match e 2 gol nei playoff di Serie C e 2 match in Coppa Italia di Serie C. Stessa età e stessa scadenza contrattuale a giugno 2026 per Tarek Muharemovic centrale difensivo della Bosnia Erzegovina che ha disputato 35 match nel campionato di Serie C segnando 1 gol.

A questi bisogna aggiungere 6 match nei playoff ed 1 match in Coppa Italia di Serie C. Ha già giocato con la nazionale bosniaca, con 2 presenze, la prima ad inizio giugno.

Luis Hasa e Leonardo Cerri altri due giocatori che verrebbero promossi in prima squadra

Il più talentuoso dei giocatori che probabilmente saliranno in prima squadra è Luis Hasa, centrocampista classe 2004 nazionale under 21 italiano.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ma nelle prossime settimane potrebbe essere valutato il prolungamento di contratto per evitare di perdere il giocatore a parametro zero alla fine della prossima stagione. In questa annata calcistica ha giocato 32 match nel campionato di Serie C segnando 2 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni, 6 partite ed 1 assist nei playoff e 2 in Coppa Italia di Serie C.

Infine l'unico che ha già esordito in prima squadra è Leonardo Cerrri, nel match di campionato contro l'Udinese. Stagione con 8 gol segnati 2 assist, tutti fra campionato e playoff di Serie C. Sarebbe un innesto interessante anche perché è un giocatore dal gran fisico. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026.

Le possibili cessioni di Dean Huijsen, Samuel Iling-Junior e Matias Soulé

Tre dei giocatori cresciuti fra under 19 e Juventus Next Gen sono Dean Huijsen, Samuel Iling-Junior e Matias Soulé. L'olandese e l'argentino sono stati in prestito rispettivamente alla Roma e al Frosinone, l'inglese si è giocato in posto con Kostic in questa stagione. La Juventus potrebbe decidere di monetizzare in questa stagione da tutti loro, considerando che hanno molto mercato e che potrebbero garantire una somma importante da investire per migliorare la rosa bianconera.