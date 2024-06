Si è conclusa nello scorso weekend la stagione sportiva 2023-2024 di Serie C con la vittoria della finale Playoff da parte della Carrarese contro il Vicenza. In attesa di conoscere in quale girone sarà inserito il debuttante Milan U23 di Daniele Bonera emergono alcune indicazioni relative alle date di esordio delle squadre in Campionato e in Coppa Italia di Serie C. La ripartenza della terza serie potrebbe avvenire nel weekend che va dal 23 al 25 agosto 2024, la competizione nazionale di Lega Pro potrebbe anticipare da ottobre - come lo scorso anno - al mese di agosto 2024.

Prime date della Serie C

Con il Consiglio Federale della FIGC che si pronuncerà il 14 giugno e ufficializzerà l'esclusione dell'Ancona (bocciata dalla Covisic) e il debutto del Milan U23 (che potrà inoltrare iscrizione) si potrà parlare delle date della nuova stagione.

Il campionato di Serie C, con i suoi tre gironi, potrebbe partire non più ad inizio settembre come lo scorso anno ma poco dopo Ferragosto. Al momento il weekend più probabile per l'avvio della stagione sarebbe quello che va dal 23 al 25 agosto 2024. Le sfide, viste le elevate temperature, potrebbero essere disputate in turno serale con orari differenti da girone a girone.

Coppa Italia in definizione

Oltre al campionato di Serie C dovrebbero arrivare indicazioni anche sull'avvio della Coppa Italia di Serie C.

Lo scorso anno il torneo ha preso il via nel mese di ottobre, successivamente all'avvio della Coppa Italia delle "grandi". Questa stagione la sensazione è che si possa iniziare ben prima forse direttamente nel mese di agosto.

Questa scelta potrebbe essere favorita dalla presenza di solo quattr squadre della Lega Pro nella competizione principale (le seconde classificate dei tre gironi Padova, Torres e Avellino, più il Catania), con queste formazioni che entreranno nella competizione riservata ai club di C solo a partire dal secondo turno.

Serie C e incognita Milan U23

Con l'esclusione da parte della Covisic dell'Ancona arrivata nelle scorse ore e la squadra biancorossa che potrebbe ripartire dalla Serie D, in Serie C ci sarà il debutto del Milan U23 che presenterà iscrizione e sarà guidato dal tecnico Daniele Bonera. Ma in quale girone prenderà parte? Inizialmente si era paventata l'ipotesi di aggregare il Milan U23 nel Girone C, essendo già presenti Juventus Next Gen e Atalanta U23 nei Gironi A e B.

Nelle ultime ore la Lega Pro avrebbe aperto all'ipotesi del sorteggio in modo da rimescolare la presenza delle seconde formazioni dei club di Serie A nei gironi di Lega Pro. In ogni caso sarebbe elevata la possibilità di registrare uno spostamento di una squadra del Girone C (Latina o Campobasso) nel Girone B in modo da permettere la presenza di una seconda squadra nel raggruppamento dedicato ai club del Sud Italia.