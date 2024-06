Il Napoli ha ufficializzato Antonio Conte la scorsa settimana ed è già al lavoro per costruire una rosa competitiva per la prossima stagione Un mercato quello dei campani che in qualche modo si unisce a quello della Juventus in quanto uno dei nomi seguiti dal tecnico pugliese per rinforzare la rosa è Federico Chiesa, come spiegato nella recente puntata della Domenica Sportiva dal giornalista sportivo Ciro Venerato. Il Napoli valuta anche anche altri nomi come Vanderson e Bellanova mentre in tema cessioni il nome più chiacchierato rimane Giovanni Di Lorenzo.

Il giornalista sportivo Venerato su Napoli e Juventus

"Napoli: Vanderson del Monaco, Bellanova del Torino e soprattutto Chiesa. Con la Juventus si dialogo per vie indirette perché Di Lorenzo vorrebbe andare alla Juventus" Queste le dichiarazioni di Ciro Venerato sul mercato del Napoli. Proseguendo le sue dichiarazioni il giornalista sportivo ha aggiunto: "Poche ore fa il suo agente Giuffredi ci ha mandato un messaggio ribadendo che non incontrerà né Conte, né Manna perchè ha le idee chiare, il suo assistito vuole lasciare Napoli". Il terzino continua a ribadire la volontà di lasciare la società campana e, come dichiarato da Venerato, difficilmente Antonio Conte riuscirà a convincere il giocatore sulla permanenza a Napoli.

A proposito di possibile nuova società per il terzino, il giornalista sportivo ha aggiunto: 'E' opinione di molti che Di Lorenzo voglia la Juventus ma non disdegna Inter".

Le dichiarazioni di Di Stefano su Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana a Coverciano per la preparazione agli Europei 2024, sembra essere irrequieto a causa delle voci di mercato che lo coinvolgono.

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha rivelato alcuni dettagli sul retroscena riguardante l'interesse della Juventus per il giocatore. Ha dichiarato: "i Lorenzo si avverte che è irrequieto. E’ uno che parla spesso e non ha mai parlato in questi giorni da Coverciano. Questa diatriba col Napoli è tutta da chiarire". Proseguendo le sue dichiarazioni il giornalista sportivo ha aggiunto: " Spalletti è direttamente interessato, è stato il suo capitano, l’ha allenato.

Quando gli abbiamo fatto la domanda e ha detto che è un suo affare e si isolerà".

Il futuro professionale di Chiesa

In settimana è atteso l'arrivo in Italia dell'agente sportivo di Federico Chiesa Fali Ramadani. Oltre ad incontrare la Juventus potrebbe parlare anche con Napoli e Roma. due società interessate al giocatore.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, non è stata ancora presa una decisione definitiva riguardo al futuro del giocatore della Juventus.