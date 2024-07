Nelle scorse ore il giornalista sportivo Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando negativamente l'acquisto della Juventus di Juan Cabal. Secondo Campi, con l'innesto del colombiano, il ds Cristiano Giuntoli avrebbe completato il reparto difensivo.

Juventus, Campi: 'Djalò e Cabal sono due grosse incognite pagate care'

Nelle ultime ore il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando il recente acquisto di Juan Cabal per 10 milioni più bonus operato dalla Juventus: "Cabal e Djalo sono due incognite belle grosse.

Con Weah e i soldi spesi per il prestito di Alcaraz, arriviamo quasi a 30 milioni. Una squadra che ha una Next Gen non dovrebbe buttare così i soldi".

Campi, continuando sul discorso Cabal ha poi aggiunto: "Con Cabal la Juve chiude le operazioni in difesa. Danilo, Cambiaso, Gatti, Bremer, Rugani, Huijsen, Djalo, Cabal. Partisse Huijsen, logica un'operazione in entrata. Barbieri, De Sciglio, Facundo Gonzalez i giocatori ancora in uscita".

Il giornalista, schierando ipoteticamente i reparti arretrati delle prime cinque del campionato di Serie A, ha poi scritto: "Dumfries-Pavard-Acerbi- Bastoni-Di Marco. Danilo-Gatti-Bremer-Cambiaso. Kalulu-Gabbia-Tomori-Hernandez Di Lorenzo- Rrahmani-Buongiorno-Marin-Olivera.

Zappacosta-Toloi-Bonfanti (Scalvini)-Kolasinac-Ruggeri. La Juventus ha la seconda miglior difesa del campionato".

Infine riferendosi ad un elemento accostato alla Juventus in questi giorni, Jadon Sancho, Campi ha sottolineato: "Su Sancho la questione è semplice: ha fatto pena per tre anni di fila. Questo è agli atti e alla storia.

Se poi Motta lo rivitalizza, a 24 anni, è un altro discorso ma di certo non è un discorso da fare sopra i 20 milioni".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'La stagione sarà lunga e questi non sono soldi buttati ma investiti'

Tanti tifosi hanno dunque risposto ai messaggi di Campi: Con tutto il rispetto abbiamo fatto una stagione l’anno scorso con praticamente zero acquisti, abbiamo raggiunto la Champions League, il mondiale per club, non vedo tutto questo buttare via i soldi, anzi sono investimenti sensatamente" scrive un utente X evidentemente non in linea con il suo pensiero.

Un altro poi aggiunge: "Cabal e Djalò soffiati a quelli di Milano e comunque giocatori già pronti per la serie A. Weah fatto sempre giocare da difensore. La Next Gen non tiriamola fuori per tutto".

Infine, un utente si schiera con Campi dicendo: "Pienamente d'accordo. Credo che siano anche più di 30 i milioni spesi. Djalò anticipato 6 mesi pagando il cartellino per 20 minuti all'ultima giornata, operazione poco sensata. Totalmente priva di senso quella di Alcaraz. Weah e Cabal sono due costose scommesse, speriamo di vincere almeno la seconda".