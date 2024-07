Nelle scorse ore il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato su Sportitalia del neo acquisto della Juventus Juan Cabal, sottolineando come il ds Cristiano Giuntoli abbia bruciato la concorrenza di un dirigente esperto quale Giuseppe Marotta dell'Inter. Dell'arrivo alla Continassa del centrale colombiano ex Hellas Verona ha scritto su Tuttomercatoweb anche Luca Marchetti.

Juventus, Criscitiello: 'Marotta sarà pure il re del mercato ma Giuntoli con Cabal ha fregato tutto e tutti'

"Marotta è il re del mercato, Galliani è il condor ma Giuntoli con l'acquisto di Cabal ha fregato tutto e tutti" cosi ha esordito nel suo intervento a Sportitalia Michele Criscitiello commentando l'ultimo colpo di mercato messo a segno dalla Juventus.

Il giornalista ha poi proseguito parlando nello specifico del modo di lavorare del direttore sportivo del club bianconero Cristiano Giuntoli: "Per chi lo conosce dai tempi della Serie D o del Carpi ha questo modus operandi: va su tutte le trattative in corso, anche se non vuole il calciatore di cui si sta parlando. Va a rompere le scatole alle dirette concorrenti quindi Cabal va all'Inter? No, ci va lui prima. Poi ovviamente non è sempre detto che riesca a chiudere l'operazione prima degli altri ma nel frattempo magari è riuscito nell'intento di far alzare il prezzo di quel giocatore".

Criscitiello ha proseguito specificando: "Ovviamente parliamo di Cabal e non di giocatori del calibro di Messi, Cristiano Ronaldo o Haaland.

Dobbiamo proporzionare il tutto verso il calcio italiano, però intanto Giuntoli il colpo l'ha messo a segno".

Infine il giornalista ha rivelato: "L'anno scorso a Giuntoli la Juventus ha chiesto di lasciare il Napoli per approdare alla Continassa e mettersi come un leone in gabbia. Questo perché il club sapeva di non potersi muovere e di non poter spendere soldi sul mercato.

Gli ha chiesto di tenersi quei calciatori e l'allenatore, facendolo soffrire per un anno".

Marchetti: 'Dopo un lungo corteggiamento dell'Inter Cabal alla fine andrà alla Juventus per 10 milioni più bonus'

Di Cabal e del suo improvviso passaggio alla Juventus (sembrava destinato all'Inter) ha scritto su Tuttomercatoweb anche il giornalista Luca Marchetti: "Corteggiato dall’Inter, che lo ha trattato nelle ultime due settimane per poi rimanere in una situazione di standby sarà un giocatore della Juventus.

I bianconeri hanno approfittato della situazione e hanno presentato al Verona un’offerta migliore di quella nerazzurra: 10 milioni di euro più due di bonus, più l’inserimento anche di un giovane bianconero da scegliere". Secondo Marchetti infine, dopo l'acquisto di Cabal ora la Juventus potrà concentrarsi sulle cessioni, la prima dovrebbe essere quella di Matias Soulé, argentino accostato alla Roma.