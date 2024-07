"La Juventus quest'anno avrà un nuovo allenatore che ha portato a Torino nuove idee e un nuovo modo di lavorare. Per i giocatori sarà molto stimolante, l'inizio è molto buono, anche se a dire la verità non comprendo la scelta di dover cedere un giocatore come Federico Chiesa, lui è uno dei migliori attaccanti italiani. Ovviamente i bianconeri avranno le loro ragioni, ma per me è un errore, giocatori come Chiesa possono cambiarti la partita con le loro giocate. Nella mia squadra vorrei sempre avere uno come lui": firmato Fabio Cannavaro, che nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di diversi temi, dai bianconeri al loro nuovo manager passando per il Napoli.

Sul nuovo corso della Juventus si è espresso anche un altro ex come Fernando Llorente, autore coi bianconeri di 27 gol e 10 assist in 92 presenze totali.

Cannavaro: 'Motta con il Bologna è stato eccellente, non vedo l'ora di vedere come giocherà la sua Juventus'

Pallone d'Oro 2006 e Campione del Mondo con l'Italia nello stesso anno, Cannavaro ha poi proseguito la propria analisi: "Quest'anno mi aspetto un campionato più combattuto, tutti vorranno sconfiggere l'Inter, anche se non sarà semplice. Thiago Motta è un bravo allenatore perchè riesce a far giocare i propri calciatori con le proprie idee. Al Bologna ha fatto un miracolo, era una squadra che giocava con una serenità incredibile. Con la Juventus proverà a fare le stesse cose.

I giocatori se sono tranquilli riescono a dare il massimo e ad essere molto concentrati. La sua squadra si baserà soprattutto su un possesso palla nella metà campo avversaria e una difesa alta, poi toccherà ai difensori essere veloci per tornare indietro per più di 50 metri. Mi aspetto un calcio propositivo".

Cannavaro: 'Il colpo in difesa lo ha fatto il Napoli con Buongiorno'

Al termine dell'intervista, Cannavaro ha toccato temi più squisitamente di Calciomercato: "Ho letto molte cose in questi giorni, sinceramente non conosco Todibo, ma se la Juventus lo vuole così fortemente ci sarà un motivo. Devo ammettere però che ad oggi il miglior colpo in difesa lo ha piazzato il Napoli di Antonio Conte acquistando uno dei migliori difensori del nostro campionato come Alessandro Buongiorno per un prezzo anche alla portata considerando altri affari.

Alla Juventus si parlava anche di Calafiori che però sembra esser destinato alla Premier League con l'Arsenal. Lui è un difensore molto bravo, spero di vederlo giocare ancora in Nazionale, magari insieme a Buongiorno".

Llorente: 'Motta è bravo, ma mi aspetto altri colpi di mercato'

Anche un altro grande ex calciatore della Juventus, Fernando Llorente, ha parlato dei bianconeri nel corso di un'intervista rilasciata nelle ultime ore a Il Corriere dello Sport: "La Juve è una squadra che fino ad oggi si è mossa molto, però mi aspetto altri colpi in entrata considerando anche l'uscita quasi certa di un giocatore come Chiesa. La Juventus con Thiago Motta potrà fare un buon campionato, ma attenzione anche al Milan e all'Inter. Ho visto che il Milan è in chiusura per Alvaro, è un ottimo acquisto perchè un giocatore come lui lo vorrebbero tutti".