Inter e Milan in questi giorni sono molto concentrate sul calciomercato in entrata. I nerazzurri hanno puntato i fari su Johan Vasquez del Genoa, i rossoneri pensano a Mario Hermoso come operazione a parametro zero e si avvicinano a Youssouf Fofana del Monaco.

Inter: si lavora per un difensore

I dirigenti nerazzurri pensano a Johan Vasquez che si è fatto notare dopo l’ottima stagione al Genoa di Alberto Gilardino per le sue abilità difensive ma anche per le attitudini in zona gol sui calci piazzati. Il messicano ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche diversi club che militano in Premier League. L’Inter lo vorrebbe per la sua duttilità tattica, infatti, è in grado di giocare come centrale di difesa ma anche come terzino o fluidificante nel 3-5-2.

Sembra invece sfumare la pista Ricardo Rodriguez che non ha rinnovato il contratto con il Torino di Urbano Cairo. Il giocatore non convincerebbe i nerazzurri soprattutto per un discorso anagrafico: la proprietà preferisce profili giovani e futuribili per continuare la filosofia sulla sostenibilità aziendale degli ultimi anni.

Derby milanese per il centrale ex Atletico Madrid

Il Milan pensa a Mario Hermoso come rinforzo a parametro zero. Il giocatore si svincolato dall’ Atletico Madrid e piace anche all’ Inter, ma per ingaggiarlo servirebbe garantirgli uno stipendio da almeno 4 milioni di euro annui.

I rossoneri vorrebbero intensificare i contatti per il difensore, considerando esperto tatticamente e in grado di giocare da esterno di difesa ma anche come centrale. Nelle ultime ore sul giocatore si è inserito anche il Napoli di Antonio Conte che lo vorrebbe inserire nel progetto tattico come terzo centrale nel 3-5-2.

Milan: si lavora per il centrocampista

Il club rossonero si sta muovendo per Youssouf Fofana del Monaco. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2025 e i rossoneri stanno puntando proprio su questo aspetto per abbassare le pretese economiche. Il club del Principato chiederebbe circa 20 milioni di euro, mentre il Milan avrebbe proposto come prima offerta circa 13 milioni di euro, che non soddisfa a pieno la società che milita in Ligue 1.

È possibile che si trovi un accordo sui 15-18 milioni di euro in quanto i dirigenti milanesi avrebbero già il consenso del francese per il trasferimento a Milanello.

Fofana è un giocatore in grado di giocare come mezzala nel 4-3-3, nel 3-5-2 ma anche come mediano. È molto abile negli inserimenti e nel recupero palla e, in situazioni di emergenza, può essere impiegato pure come difensore centrale.