Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha riferito a Sportitalia di come gli agenti di Teun Koopmeiners, ad oggi, starebbero aspettando un segnale da parte della Juventus nei confronti del loro assistito. Secondo Pedullà, inoltre, il ds Cristiano Giuntoli dovrebbe acquisire altri 5/6 calciatori in questa sessione di calciomercato.

Juventus, Pedullà: 'Gli agenti di Koopmeiners aspettano una prova di forza da Giuntoli'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia dell'affare che si starebbe complicato tra il centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners e la Juventus: "Gli agenti di Koopmeiners sono stati sedotti e per il momento abbandonati e credo che loro vogliano adesso una prova di forza dalla Juve.

Perché loro si sono impegnati coi bianconeri in tempi non sospetti e l'Atalanta lo sapeva, hanno raggiunto un accordo da 4,5 milioni di ingaggio e quindi si aspettano che Giuntoli faccia un'uscita e si presenti con l'offerta giusta. Non dico che è diventata una questione di principio ma quasi, perché finora Koopmeiners ha aspettato la Juve ed il club piemontese non deve pensare di poter chiudere la trattativa per l'olandese ad agosto. Perché l'Atalanta, un anno fa, rifiutò un'offerta del Napoli di quasi 50 milioni di euro e se Giuntoli non si da una mossa rischia di far saltare il banco".

Pedullà ha poi rivelato: "Giuntoli, proprio nel bel mezzo delle visite mediche e dell'annuncio che sarebbe arrivato poco dopo di Cabal, ha detto che vorrebbe comprare un elemento per reparto.

Questo si tradurrebbe con l'acquisto di un difensore, al netto del colombiano che può giocare come terzino, di un centrocampista e di un attaccante. Io penso che i nomi sono quelli che circolano da qualche settimana, ovvero Todibo per il reparto arretrato, Koopmeiners in mediana e poi un esterno".

Il giornalista ha infine aggiunto: "Detto questo, capisco che Giuntoli abbia parlato di 3 acquisti, ma la Juventus nell'annata della super Champions e facendo delle cessioni comprerà almeno 5/6 giocatori.

Miretti, infatti, può andare al Como, c'è da sistemare Rugani, Kostic ed i vari elementi dati in uscita e allo stesso tempo la vecchia signora dovrà piazzare due colpi sull'esterno".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Pedullà: 'Secondo me Koopmeiners non vale quei soldi'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Pedullà: "Koopmeiners non vale questi soldi.

Ci sono molti surrogati più giovani, tipo Claudio Echeverri, classe 2006 a 12 milioni" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Secondo me Giuntoli quando parla di 3 acquisti intende 3 acquisti di un certo livello. Un difensore (ad esempio Todibo), un centrocampista (ad esempio Koopmeiners) e un esterno d'attacco (ad esempio Sancho o Adeyemi). Poi ci saranno sicuramente altri ingressi più di contorno come può essere Cabal che è arrivato oggi".