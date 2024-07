Nelle scorse ore il giornalista sportivo Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X rivelando l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus inserita in un triangolo di mercato che coinvolgerebbe anche lo United ed il Nizza e che porterebbe a Torino Jean-Clear Todibo al posto di Bremer. Campi ha poi fatto riferimento al Milan e a quelle che sembrerebbero essere le ambizioni ridotte del club rossonero per la prossima annata.

Juventus, Campi: 'Bianconeri pronti a entrare in una triangolazione con Nizza e United che prevedrebbe Todibo a Torino'

Il giornalista sportivo Graziano Campi ha scritto nelle scorse ore un messaggio sul proprio account X dedicato ad una triangolazione di calciomercato che vorrebbe coinvolte Juventus, Nizza e Manchester United: "Juventus pronta ad entrare in una triangolazione con Nizza e United. Todibo in bianconero, Bremer a Manchester. Sancho potrebbe essere una pedina in più, in prestito. Al momento non ci sono i presupposti economici per un acquisto del francese senza cessioni".

Campi ha poi aggiunto: "Bremer se arriva offerta da 60 non rimane. La Juventus ha bucato, non per colpa sua, le cessioni di McKennie, Arthur, Szczesny, Soulè e Huijsen.

Per vari motivi: non do un colpevole. Potrebbe anche saltare la plusvalenza Barrenechea-Iling".

Riferendosi poi alle ambizioni del Milan che si starebbero generando in seguito ai nomi di mercato accostati ai rossoneri Campi ha sottolineato: "Il Milan segue lo stesso modello di business del Torino. Ha ancora appeal ma è sotto gli occhi di tutti che gioca per partecipare e non per vincere.

Doveva aprire il mercato con Motta, Buongiorno e Zirkzee. 100 milioni? Se vuoi vincere non batti ciglio".

Il giornalista ha infine dedicato un ultimo commento sempre sul proprio account X all'Inter ed a un cambio di modulo che dovrebbe attuare Simone Inzaghi per la prossima stagione: "Leggo che l'Inter sarebbe su un esterno mancino.

Se hai Carlos Augusto e Di Marco, secondo me non serve. Con un po' di coraggio, se i nerazzurri passassero a una difesa a quattro, sarebbero molto più efficaci".

Juventus, i tifosi rispondo a Campi: 'Dobbiamo migliorare la rosa

Tanti tifosi hanno dunque risposto al giornalista Campi: "Non siamo un supermarket, dobbiamo migliorare una rosa che è arrivata al 3° posto e ha fatto un girone d'andata da 46 punti. Non serve rivoluzione ma 4 o 5 acquisti top tra titolari e panchina, arriveremo a giocare in 11 alla 1° giornata Serie A?" scrive un utente su Youtube. Un altro poi, ironicamente risponde a Campi dicendo: "Quindi invece di avere un centrale in entrata, Calafiori, ne abbiamo 2 in uscita, Bremer e Rugani. Mi terrei stretto De Sciglio".