L'obiettivo della Juventus è quello di costruire una rosa lunga versatile per la nuova stagione. Il mercato bianconero è decollato con le operazioni Douglas Luiz dall'Aston Villa e Khephren Thuram dal Nizza (la cui ufficialità è attesa nelle prossime ore), adesso si lavora per Teun Koopmeiners dell'Atalanta e per Jadon Sancho del Manchester United. Nelle ultime ore ci sarebbe inoltre stato un sondaggio per il terzino Ferdi Kadıoglu del Fenerbahçe.

Pare intanto sempre più probabile la cessione di Federico Chiesa, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 ed è finito nel mirino della Roma di Daniele De Rossi.

Restyling totale a centrocampo

Cristiano Giuntoli fa sul serio per Teun Koopmeiners dell'Atalanta, valutato circa 40 milioni di euro. L'olandese è un profilo che interessa particolarmente perché in grado di giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Il calciatore dell'Atalanta può essere collocato nel 4-3-3 da mediano o mezzala, ma anche come trequartista nel 4-2-3-1. Motta vuole giocatori duttili e interscambiabili che hanno la capacità di alternarsi durante i tanti impegni previsti dalla stagione. Ecco perché sono stati scelti anche Douglas Luiz e Khephren Thuram, che sanno abbinare doti tattiche a quelle tecniche.

Le ipotesi Sancho e Kadioglu

Fra le idee in entrata c'è Jadon Sancho, un esterno che può giocare nel tridente offensivo ma anche più basso da ala in un 4-4-2 in fase di non possesso: per questo motivo, Giuntoli, vorrebbe prelevarlo dal Manchester United, magari in prestito con diritto di riscatto

La Juventus intanto si sarebbe mossa per Ferdi Kadioglu del Fenerbahçe.

Il laterale difensivo classe '99 ha un costo di circa 25 milioni di euro e piacerebbe per come svolge il ruolo, essendo abile sia in fase difensiva che in quella offensiva, risultando spesso determinante negli assist.

Thiago Motta ha le idee chiare per il nuovo progetto tattico

Mister Thiago Motta potrebbe dunque proporre nel corso della stagione due distinti moduli tattici.

Di seguito ipotizziamo le possibili "formazioni tipo", considerando anche i calciatori attualmente accostati ai bianconeri da rumor di mercato:

4-3-3: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Douglas Luiz, K. Thuram, Koopmeiners; Sancho, Vlahovic, Soulè.

4-2-3-1: Di Gregorio; Weah, Djalo, Bremer, Kadioglu; Fagioli, Locatelli (K. Thuram), Koopmeiners; Yildiz, Milik, Sancho; Vlahovic.