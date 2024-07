Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Paolo Paganini ha scritto un messaggio sul proprio account X sottolineando come l'offerta da 45 milioni di euro che la Juventus avrebbe presentato all'Atalanta per Teun Koopmeiners non sarebbe sufficiente per acquisire l'olandese. Secondo Paganini, dunque, il club bianconero starebbe valutando anche altre opzioni per la trequarti e fra queste spunterebbero i nomi di Fofana e di Akliouche, entrambi del Monaco.

Juventus, Paganini: 'I 45 milioni di euro proposti da Giuntoli all'Atalanta per Koopmeiners non sono sufficienti'

Il giornalista della Rai Paolo Paganini ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus aver presentato una prima offerta all'Atalanta per Koopmeiners: "I 45 milioni di euro che la Juventus avrebbe offerto per Koopmeiners sono quelli che Giuntoli ha offerto l’anno scorso quando era a Napoli. A quella cifra però l’olandese non arriva. Leggo che in tendenza c’è #MottaOut no vabbè roba da tapulanti".

Paganini, in un secondo messaggio pubblicato sempre sul proprio account X, ha scritto delle alternative che la Juventus potrebbe prendere in considerazione se mancasse l'acquisto di Koopmeiners: "La Juventus è tornata alla carica sia per Fofana che per Akliouche.

Costano (insieme) 65 milioni di euro. Sul primo ci sono anche Milan, Manchester United, Atletico Madrid e Giuntoli vuole prima cedere Weston Mckennie ed Arthur. Sul secondo il Monaco vorrebbe tenerlo ancora 1 anno".

Juventus, i tifosi rispondo sul web a Paganini: 'Koopmeiners può essere un falso obiettivo di Cristiano Giuntoli'

Le indiscrezioni rivelate dal giornalista Paolo Paganini hanno attratto l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Ma magari Koopmeiners è un falso obiettivo. Probabilmente metterebbe qualcosa in più di 45 milioni per un altro giocatore ritenuto più forte dell'olandese.

Non credo che con l'Atalanta ci sia troppo tempo per negoziare, stando alle parole di Percassi. C'è un colpo tenuto segreto?", scrive un utente di X dubbioso sulla candidatura dell'olandese. Un altro poi aggiunge: "Paolo c'era da aspettarselo il Motta out, anche per una amichevole. Su Koopmeiners credo che se la Juve lo vorrà davvero dovrà arrivare almeno a 55 milioni di euro. Io non so se valga tutto questi soldi, ma l'Atalanta fa il prezzo e chissà se la Juve ci vorrà arrivare".

Infine un tifoso scrive: "Il Napoli probabilmente non aveva la totale approvazione di Koopmeimers, per di più dopo aver alzato un trofeo importante cedere qualcuno è prassi per tutti dalla notte dei tempo Paolo. Se poi l’Atalanta è una eccezione alzo le mani".