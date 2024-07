L'attaccante del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, mantiene un profilo basso, ma non esclude un possibile futuro alla Juventus.

Secondo Sky Sport ci sono stati contatti tra le parti, ma il 22enne non è sicuro di voler lasciare il Borussia Dortmund. Dopo la delusione per l'esclusione dagli Europei appena conclusi, non vuole fare scelte affrettate. Adeyemi desidera giocare il più possibile in un club di alto livello per riconquistare un posto in nazionale. "Non posso dire nulla riguardo il Calciomercato, indosso la maglia del Dortmund e ne sono molto felice.

Tuttavia, nella vita non ci sono certezze."

Sahin, allenatore del Borussia Dortmund: "Non commento le voci di mercato, ho parlato con il calciatore"

Anche il nuovo allenatore del Dortmund, Nuri Sahin, ha parlato del futuro di Adeyemi: "Karim sa cosa penso di lui," ha detto. "Non commenterò certo le varie voci di mercato. Per me conta ciò che vuole Adeyemi e quello che mi ha detto personalmente. Tutto il resto non ha importanza." La scorsa stagione, il 22enne ha giocato molto meno di quanto si aspettasse: è stato titolare solo 10 volte in Bundesliga, collezionando appena 21 presenze. La lesione parziale dei legamenti che lo ha tenuto fermo per due mesi non basta a spiegare numeri così bassi. Per questo motivo, sta valutando l'addio, ma mantiene un profilo basso.

Il Borussia Dortmund valuta Adeyemi circa 35-40 milioni di euro

Karim Adeyemi è arrivato al Borussia Dortmund nel 2022, l'anno in cui Haaland è stato venduto al Manchester City. Pagato circa 30 milioni di euro e già all'epoca sotto osservazione dei principali club della Premier League, il classe 2002 ha attirato l'attenzione della Juventus, che lo considera una possibile risorsa per rafforzare le fasce.

Adeyemi è una delle prime scelte di Thiago Motta, che sta progettando una rivoluzione totale in attacco per la sua squadra. Questo comporterebbe l'uscita di Soulé, Chiesa e Milik per fare spazio a nuovi giocatori come il tedesco. Adeyemi, in contatto con la Juventus da tempo, è valutato dal Borussia Dortmund circa 35-40 milioni di euro.

Nella sua carriera ha ricoperto sia il ruole di esterno d'attacco, ma anche di punta collezionando in totale 117 partite da punta centrale con 64 goal e 33 assist, 51 partite come ala sinistra riuscendo a segnare 17 goal e 13 assist e 30 partite da ala destra segnando 3 goal e 4 assist. Nella scorsa stagione con la maglia del Borussia Dortmund ha collezionato 34 presenze, 5 goal e 3 assist, rimediando anche 1 cartellino rosso e 4 cartellini gialli nei 1710 minuti trascorsi sul terreno di gioco.