La Juventus è alla ricerca di un esterno d’attacco da inserire in rosa e addirittura in caso di cessione di Matias Soulè, gli innesti in avanti potrebbero essere due. Uno dei nomi graditi a Thiago Motta è quello di Karim Adeyemi. Come rivelato dalla giornalista Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube Cristiano Giuntoli starebbe pensando di fare un blitz a Monaco di Baviera per parlare con la famiglia del calciatore tedesco e per facilitare la trattativa con il Borussia Dortmund. I tedeschi per Adeyemi vorrebbero tra i 45 e i 50 milioni e non sarà facile abbassare le pretese.

Thiago Motta vorrebbe puntare su Karim Adeyemi

La Juventus è alla ricerca di un esterno d’attacco per rafforzare la rosa e uno dei giocatori finiti nel mirino è Adeyemi, con cui ci sarebbe già un accordo. Giuntoli starebbe pianificando un viaggio a Monaco di Baviera per discutere con la famiglia del calciatore, cercando di capire anche che tipo di offerta poter formulare la Borussia Dortmund.

In particolare, in caso di cessione di uno fra Chiesa e Soulè i bianconeri avrebbero premura di arrivare a un giocatore che possa agire sulle corsie laterali. Le alternative al tedesco non mancano visto che sono seguiti anche Conceicao, Galeno e Sancho.

Lavoro ma anche relax per i bianconeri nel ritiro in Germania

In attesa di sviluppi sul fronte mercato, la rosa della Juventus lavora duramente ad Herzogenaurach, ma per i bianconeri non mancano anche attimi di relax. La squadra la sera si ritrova per la cena e ad esempio ieri i giocatori hanno deciso di organizzare un barbecue.

Un altro momento di svago per i bianconeri sono le biciclette che sono a disposizione all’interno dell’Adidas HQ. I giocatori spesso le utilizzano per fare delle pedalate e svagarsi all’area aperta, esse inoltre consentono ai calciatori di raggiungere le tante attività presenti all’interno del quartier generale di Herzogenaurach.

In particolare nelle scorse ore Manuel Locatelli, Michele Di Gregorio, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, dopo aver percorso un tratto di strada in bici, sono giunti in un campo da basket e hanno dato vita a una partita di pallacanestro.

Dunque, la Juventus sfrutta al meglio le strutture tedesche che sono di altissimo livello e permettono alla squadra di lavorare a una temperatura decisivamente più fresca rispetto a Torino, ma anche di "fare gruppo" in vista dell'avvio ufficiale della stagione.