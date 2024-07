Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato a Juventibus rivelando l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe Dean Huijsen pronto a lasciare la Juventus per un club che il giornalista non ha potuto rivelare. Momblano ha poi sottolineato come la Roma avrebbe altre 48 ore chiudere la trattativa per Soulè prima che il ds Cristiano Giuntoli lo direzioni verso la Premier League.

Momblano è certo: 'La permanenza di Huijsen in bianconero ha le ore contate'

"La permanenza di Huijsen alla Juventus ha le ore contate e può lasciare la Continassa per 20 milioni più bonus", è questa l'indiscrezione di Calciomercato rivelata da Luca Momblano sul canale Twitch Juventibus.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "È una situazione che può decollare in fretta e mettere d'accordo tutti per Huijsen: riguarda una squadra che non fa le coppe e che avrebbe convinto il difensore sia della bontà del progetto sia della sua centralità nel club in questione. È una società che è in ottimi rapporti con la Juve, non milita in Premier League ma mi è stato chiesto di tergiversare momentaneamente, perché mi sono imbattuto in questa situazione quasi casualmente e poi ho avuto modo di parlare con chi dovere".

Momblano ha poi aggiunto: "Sicuramente all'accelerata di queste ore per Huijsen ha contribuito il suo comportamento, l'entourage del calciatore è diventato ristrettissimo e di conseguenza quello che dicono i suoi agenti è quello che pensa il ragazzo".

Parlando del caso Soulè il giornalista ha detto: "La Roma ha 48 ore al massimo per chiudere Soulè altrimenti la Juve spingerà il giocatore in Inghilterra, dove ha un accordo in mano con il West Ham. L'accordo si potrebbe chiudere per 35 milioni di euro e da quello che mi risulta la società preferirebbe mandarlo all'estero. Per questa ragione Giuntoli avrebbe affrontato il ragazzo nel ritiro in Germania.

Questo abbassa drasticamente le possibilità che il club bianconero tolga dal mercato Soulè per tenerlo in rosa".

Momblano ha infine concluso rivelando: "Beppe Riso ha proposto alla Juve Frattesi: il giocatore è molto scontento e può lasciare l'Inter, ma ha un ingaggio pesante. I numeri che ha collezionato sono dalla sua, anche se non ho registrato quella crescita che ci si aspettava da Frattesi in questi due anni".

Juventus, i tifosi commentano le parole Momblano: 'Il West Ham non ha alzato l'offerta per Soulè'

Tanti tifosi hanno risposto alle parole di Momblano: "Il West Ham non ha pronte offerte ma, anzi, sta dirottando le attenzioni su Summerville del Leeds, mentre il Leicester invece non ha ancora presentato un’offerta seria per Soulé e appare piuttosto defilato viste le cifre elevate per arrivare alla chiusura dell’operazione", scrive un utente scettico.

Un altro poi aggiunge: "Chiesa- Frattesi no! O Chiesa rinnova con buona pace di tutti (e secondo me sono felici tutti alla fine) oppure serve uno scambio con Greenwood, Sancho, Adeyemi o Galeno".