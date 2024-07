La Juventus avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Mateo Retegui, in forza al Genoa. I bianconeri e il Napoli, invece, potrebbero intensificare i contatti per uno scambio che riguarderebbe Federico Chiesa e Giacomo Raspadori, non centralissimi per i progetti tecnici dei rispettivi allenatori. Il Trabzonspor sarebbe interessato alle prestazioni di Marko Arnautovic dell’Inter.

Ritorno di fiamma per Retegui del Genoa

La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahović. Nelle ultime ore sarebbe stato registrato un interesse per Mateo Retegui del Genoa.

Il bomber dei liguri ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 30 milioni di euro. La strategia dei dirigenti piemontesi sarebbe quella di proporre nell’affare il cartellino di Tarik Muharemovic come contropartita tecnica. Il giovane calciatore avrebbe una valutazione di circa 8 milioni di euro ma, inoltre, Giuntoli vorrebbe lavorare alla cessione di Arkadiusz Milik per liberare uno slot.

Asse di mercato tra Juventus e Napoli

“Lo scambio Raspadori-Chiesa è ancora possibile, in teoria, ma non adesso. L’ala della Juventus guadagna 5 milioni alla Juventus". Ha dichiarato Andrea Losapio, giornalista di Tuttomercatoweb.com, a Radio Marte nel corso della trasmissione “Forza NapoliSempre”.

La trattativa tra le parti sarebbe stata pensata in quanto l'esterno, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 coi bianconeri, sarebbe un profilo congeniale al 3-5-2 di Antonio Conte che lo inserirebbe come punta o esterno a tutta fascia. Mentre Raspadori possiede le caratteristiche tecniche ideali per il 4-3-3 di Thiago Motta, il quale lo utilizzerebbe come alternativa di Dusan Vlahovic.

Il problema sarebbe legato allo stipendio di Chiesa che, come già rivelato, chiederebbe più di 5 milioni di euro all'anno, budget al momento fuori portata sia per i campani che per i piemontesi.

Inter: sirene turche per Arnautovic

L'Inter lavora alle operazioni in uscita e vorrebbe trovare un'acquirente per Marko Arnautovic, che non ha soddisfatto le aspettative soprattutto per i tanti problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento nella scorsa stagione.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 6 milioni di euro. Nelle ultime ore sarebbe stato registrato un sondaggio del Trabzonspor, squadra turca intenzionata a rinforzare il reparto offensivo. I nerazzurri aprirebbero alla vendita, in modo da accelerare i contatti per tentare l'operazione Albert Gudmundsson, ma l'ex Bologna ha spesso espresso il desiderio di restare alla Pinetina per giocarsi le sue carte in questa stagione ormai alle porte.