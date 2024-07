Sta facendo discutere una doppia intervista rilasciata al Messaggero e ai microfoni dell'ANSA da Claudio Lotito, presidente della Lazio che ha accusato Juventus e Napoli di essersi intromesse come disturbatrici nell'operazione per Mason Greenwood. Il numero uno dei biancocelesti ha poi sottolineato come i tifosi non si dovrebbero lamentare in quanto la Lazio avrebbe speso in sede di calciomercato più della vecchia signora.

Claudio Lotito rivela: 'Sia Juventus che Napoli hanno tentato di farci saltare l'operazione per Mason Greenwood'

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano il Messaggero e parlando della trattativa per Mason Greenwood, esterno offensivo del Manchester United accostato ai biancocelesti, ha detto: "Per lui la nostra offerta è stata chiara: 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, ai quali aggiungere bonus e commissioni, ma alcune società si sono inserite nell'affare con evidenti intenzioni di disturbo.

Prima è arrivata la Juve, poi il Napoli, mi danno quasi l'impressione di essere terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo".

Lotito in una seconda intervista rilasciata sempre in giornata ma ai microfoni dell'ANSA ha rintuzzato sul tema Greenwood, lanciando un'altra frecciatina alla Juventus: "Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi. Noi abbiamo preso sei giocatori, le altre che hanno fatto? Abbiamo speso più della Juventus. I tifosi vogliono il grande nome? Ma io vi chiedo, lo scorso anno Immobile ha fatto bene? È come se hai una macchina che si ferma per strada, a noi ne serve una che cammini".

Lotito ha infine concluso la sua intervista all'ANSA facendo riferimento alla vincitrice dell'Europeo 2024, vale a dire la Spagna, sottolineando come la nazionale delle furie rosse abbia indicato al mondo l'importanza del saper puntare sui giovani calciatori.

Una scelta che il presidente dei biancocelesti si è detto pronto ad abbracciare anche con la formazione capitolina.

Lazio, sul web i tifosi rispondo per le rime a Lotito: 'Queste sue uscite spocchiose non fanno bene all'ambiente'

Le parole di Lotito, come spesso accade, hanno raccolto l'interesse di molti tifosi della Lazio che si sono riversati sul web per rilasciare la propria opinione: "Io sono uno di quelli che non ha mai contestato a priori Lotito, ma francamente non se ne può più di queste uscite spocchiose, che tutto fanno, meno che mettere serenità all' ambiente" scrive amareggiato un utente su X.

Un altro poi aggiunge più seccamente: "Va bene abbiamo capito ha provato il blitz e non è andato come sperava, ergo salta la trattativa e quello va da Conte. È stato bello illudersi, si mettessero in silenzio, società di incompetenti".