Il mercato estivo del 2024 si prospetta particolarmente interessante per i calciatori svincolati. Dopo l'annuncio che Raphael Varane è vicino al Como, un altro grande nome potrebbe arrivare in Italia: Mats Hummels. Il difensore tedesco, classe 1988, ha lasciato il Borussia Dortmund a parametro zero, attirando l'interesse di numerosi club in Europa come Inter e Milan. Tra questi, i campioni di Germania del Bayer Leverkusen sembrano in pole position, ma non è da escludere un possibile futuro in Serie A.

Derby di mercato tra Inter e Milan

Secondo rumor di mercato sia l'Inter che il Milan hanno manifestato un forte interesse per Hummels.

Questo scenario preannuncia un vero e proprio derby di mercato tra i due colossi milanesi. Entrambe le squadre vedono nel difensore tedesco un rinforzo di grande esperienza e qualità, capace di elevare il livello delle rispettive difese.

L'Inter, fresca del successo in campionato sotto la guida di Simone Inzaghi, è alla ricerca di un centrale di esperienza per consolidare ulteriormente la propria retroguardia. Dall'altra parte, il Milan di Stefano Pioli è in cerca di solidità difensiva per tornare competitivo in Italia e in Europa. L'acquisizione di Hummels rappresenterebbe per entrambe le squadre un colpo a costo zero, ma di grande impatto.

Nonostante l'interesse delle squadre italiane, il Bayer Leverkusen rimane una destinazione probabile per Hummels.

I campioni di Germania vedono in lui un elemento fondamentale per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Tuttavia, il fascino della Serie A e la possibilità di vivere una nuova esperienza potrebbero giocare a favore dei club milanesi.

Hummels nella difesa di Inzaghi

L'inserimento di Hummels nella difesa dell'Inter di Simone Inzaghi sarebbe un tassello importante per i nerazzurri.

Il tecnico piacentino ha dimostrato di saper valorizzare difensori esperti, integrandoli perfettamente nel suo sistema di gioco. L'Inter schiera tradizionalmente una difesa a tre, con centrali dotati di grande capacità di lettura del gioco e di impostazione. Hummels, con la sua esperienza e le sue doti tecniche, potrebbe alternarsi o finire nelle rotazioni con De Vrij e Acerbi, garantendo solidità e visione di gioco.

La capacità di Hummels di impostare l'azione da dietro e la sua esperienza internazionale sarebbero un valore aggiunto per la squadra di Inzaghi. In una difesa a tre, il difensore tedesco potrebbe occupare sia il ruolo di centrale che quello di braccetto destro, a seconda delle necessità tattiche. La sua presenza garantirebbe anche un'ulteriore opzione nelle situazioni di gioco aereo, sia in fase difensiva che offensiva.

Il futuro di Mats Hummels è ancora incerto, ma le possibilità che si apra un nuovo capitolo in Serie A sono concrete. La sfida tra Inter e Milan per assicurarsi le prestazioni del difensore tedesco potrebbe risolversi nelle prossime settimane, con entrambe le squadre pronte a cogliere l'opportunità di ingaggiare un giocatore di alto profilo senza costi di trasferimento.