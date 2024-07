Nelle scorse ore il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori, intervenuto a margine dell'evento tenutosi a Rimini per l'apertura del Calciomercato estivo, ha parlato di Riccardo Calafiori, sottolineando come il difensore non dovrebbe andare alla Juventus ma sposare un progetto straniero. Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio ha evidenziato come il costo del centrale ex Basilea sarebbe insostenibile per le società italiane.

Juventus, Sartori parla chiaro: 'Calafiori non penso che andrà nel club bianconero ma anzi finirà in un mercato diverso'

"Non credo che andrà alla Juventus, probabilmente andrà in un mercato diverso, ma ripeto che vorremmo provare a tenerlo" sono queste le parole piuttosto eloquenti rilasciate all'evento tenutosi a Rimini per l'apertura della sessione di calciomercato da Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna. Il dirigente del club emiliano ha poi rintuzzato sull'argomento Calafiori ribadendo: "In questo momento proveremo a tenerlo, cerchiamo di non darlo. Se dovessero arrivare richieste importanti ci dovremo pensare, non dico che lo daremo perché il presidente si è esposto dicendo che vuole tenere tutta la squadra, ma sicuramente delle valutazioni le faremo".

Sartori ha poi dedicato un commento anche a quello che dovrebbe essere il futuro di Joshua Zirzkee, centravanti olandese accostato a diversi club della Serie A, sottolineando come il classe 2001 andrà via quasi certamente a causa della clausola rescissoria presente nel suo contratto. In merito a questo, Sartori ha infine rivelato di essere alla ricerca insieme ai suoi collaboratori di colui che potrà sostituire proprio Zirkzee, un compito che a detta dello stesso ds non sarà affatto semplice.

Juventus, Impallomeni: 'I 50 milioni di euro richiesti dal Bologna per Calafiori sono troppi per il mercato italiano'

Di Riccardo Calafiori e di un suo possibile trasferimento in un mercato diverso da quello italiano ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni: "E' molto richiesto all'estero, ci sono Arsenal, Manchester United.

Per lui è stato un grande Europeo: 50 milioni sono troppi per il nostro mercato".

Impallomeni si è poi riferito al Milan dicendo: "Leao se lo vendi, lo vendi bene in Arabia ma altrove no. Theo Hernandez è strutturato, credo che non meno di 100 possa prendere. Per me c'è qualcuno di bussa, soprattutto alla porta di Theo. E forse anche a quella di Maignan". Riferendosi infine al Napoli, Impallomeni ha sottolineato come Victor Osimhen potrebbe a sorpresa rimanere nel capoluogo partenopeo a causa delle poche richieste che ci sarebbero nei suoi confronti. Chi invece rischierebbe di lasciare gli azzurri sarebbe Khvicha K'varatskhelia, esterno georgiano che secondo Impallomeni continua a piacere e molto al PSG.