Rodrigo De Paul potrebbe tornare ad essere uno dei possibili obiettivi del calciomercato della Juventus.

Il centrocampista argentino dell'Atletico Madrid, accostato diverse volte in passato ai bianconeri, sarebbe infatti considerato una valida alternativa a Teun Koopmeiners.

Da tempo considerato dalla società piemontese come uno dei profili più adatti al gioco dell’allenatore Thiago Motta, Il tutto campista dell’Atalanta sarebbe valutato 60 milioni di euro dai bergamaschi. Cifra importante per la Juve che al momento starebbe rallentando un’eventuale trattativa.

De Paul avrebbe dichiarato di voler tornare al Racing

Non solo Juventus. In passato De Paul è stato accostato all'Inter e nei primi giorni di calciomercato anche il Tottenham avrebbe mostrato un certo interesse. L'ex Udinese avrebbe tuttavia dichiarato in una recente intervista rilasciata al sito spagnolo El Gol Digital di voler tornare in patria al Racing, con la voglia di giocare la Copa Libertadores.

Parole che starebbero creando un clima di incertezza anche all’Atletico Madrid. Il club spagnolo ritiene il giocatore parte fondamentale dello scacchiere tattico dell’allenatore Diego Simeone e anche se spetterà a De Paul decidere del proprio destino la sensazione è che saranno i Colchoneros a dare il benestare ad un’eventuale trattativa con le squadre interessate.

La società spagnola valuta il cartellino di De Paul non meno di 30 milioni di euro: il suo contratto con gli spagnoli scade nel 2026.

La Juve potrebbe valutare De Paul come alternativa a Koopmeiners

Nonostante il giocatore olandese sembrerebbe aver dato il suo assenso a un trasferimento alla Juventus da tempo, l’eventuale trattativa con l’Atalanta per il suo cartellino appare piuttosto complicata.

I bergamaschi, che non vorrebbero l’inserimento di contropartite tecniche da parte dei bianconeri, valuterebbero il proprio giocatore non meno di 60 milioni di euro con la Juventus disposta ad arrivare al massimo a 45 milioni. Una distanza che allungherà inevitabilmente i tempi per un eventuale accordo tra le parti considerato tra l'altro che i bianconeri hanno già acquistato due pedine importanti a centrocampo.

Caratteristiche tecniche di Rodrigo De Paul e l'eventuale impiego nella Juve

Considerato come uno dei centrocampisti moderni più forti, De Paul ha esordito in Serie A con la maglia dell’Udinese prima di essere ceduto nel 2021 ai Colchoneros. Nato come mezzala, De Paul può giocare anche come esterno. Ruolo che Thiago Motta potrebbe affidargli, collocando il giocatore nel tridente offensivo a supporto di Dusan Vlahovic o di una punta centrale di riferimento. Per lui 11 gol e 16 assist in 134 partite con l'Atletico Madrid: 34 gol e 37 assist invece in 184 gare disputate con l'Udinese.

Dotato di un’eccellente tecnica di base, De Paul potrebbe essere schierato anche come trequartista, formando con Douglas Luiz e Khephren Thuram già arrivato a Torino per visite mediche e firma un centrocampo solido e tecnicamente temibile. Forte fisicamente, l’argentino potrebbe essere impiegato da Thiago Motta anche come centrocampista arretrato, sfruttando la sua capacità di intercetto e ripartenza.