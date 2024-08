Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese ha parlato sul proprio canale Youtube a seguito della sconfitta incassata in amichevole dalla Juventus con l'Atletico Madrid, sottolineando come la società bianconera non avrebbe messo Thiago Motta nelle condizioni migliori per lavorare. Di conseguenza secondo Albanese la formazione piemontese potrebbe andare incontro ad un inizio stagione davvero complicato.

Juventus, Albanese duro: 'Il club non ha messo Thiago Motta nelle migliori condizioni per lavorare'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando dell'amichevole giocata e persa per 2 a 0 dalla Juventus con l'Atletico Madrid muovendo una critica piuttosto diretta alla società bianconera: "Si è giocata l'ultima amichevole dell'estate con l'Atletico Madrid e dico subito che a mio avviso c'é stato un grandissimo limite che è stato imposto a Thiago Motta da parte del club, quello di lavorare sotto organico e con una squadra che ha bisogno di rinforzi importanti in tutti i reparti".

Albanese ha proseguito: "Il motivo per cui Cristiano Giuntoli non ha viaggiato con la squadra per Goteborg è perché si trova alla Continassa nel tentativo di smuovere le acque per le operazioni di Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. Si conoscono ormai gli obiettivi dei bianconeri ma pur capendo tutti i limiti che ci sono in questo momento in un mercato in cui la Juve dispone di poche risorse economiche, non si è messo l'allenatore nelle condizioni di terminare questo precampionato con le idee chiare rispetto a quello che potrà avere a disposizione".

Infine il giornalista ha sottolineato: "Mi aspetto una Juventus in difficoltà in questo inizio di stagione. E' una squadra che chiude il precampionato senza aver mai fatto gol su azione e credo che questa sia una situazione che un pò preoccupa.

Inoltre contro l'Atletico Madrid sono venuti fuori i soliti limiti di una squadra che non si può ancora definire tale. Ovviamente per ottenere questo a Thiago Motta servirà tempo e dovranno arrivare dei rinforzi, però ho visto ancora degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti".

Juventus, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Il limite di Thiago Motta si chiama Dusan Vlahovic'

Le parole di Giovanni Albanese sono state commentate da tantissimi tifosi della Juventus: "Personalmente la Juve non mi è dispiaciuta, vivace soprattutto il primo tempo. Qualcosa si comincia a intravedere, manovra fluida a cui manca, realmente, solo la concretezza nei venti metri finali, con Vlahovic troppo precipitoso e impreciso" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Il limite di Thiago Motta è Vlahovic che non conclude e la mancanza di almeno tre pezzi pregiati, siamo costretti ad usare Danilo centrale e a vedere Locatelli o Fagioli in campo".