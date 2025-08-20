Secondo quanto riferito su Juventibus dal giornalista Luca Momblano, le difficoltà riscontrate dalla Juve nella trattativa col PSG per Randal Kolo Muani starebbero spingendo i bianconeri a considerare altri profili tra cui Jorgen Strand Larsen, centravanti norvegese del Wolverhampton.

Momblano: 'Il PSG non sta aprendo per Kolo, si guarda a altri profili come Strand Larsen'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato a Juventibus, rivelando nuove indiscrezioni sul tema centravanti in casa Juve: "In molti fanno sapere che Kolo Muani resta fedele alla causa bianconera e che il suo entourage non sta aprendo a nessun altro club.

Detto questo, io però sottolineo che l'offerta di cui parliamo da tempo che vuole fare la Juventus di 50 milioni più bonus non è stata ancora accettata. Dirò di più, il PSG non ha aperto neanche a 60 milioni al momento. Ecco perché c'è questo standby in cui la società bianconera sta cominciando a valutare altri profili. In merito a questo discorso, Strand Larsen del Wolverhampton è uno dei profili che è stato attenzionato nel caso in cui Kolo non tornasse alla Continassa. Parliamo di un centravanti norvegese imponente che fa della forza fisica la sua prima arma. Allo stesso tempo c'è anche la possibilità che la Juventus vada su un centravanti dalle caratteristiche diverse".

Momblano ha proseguito: "Uno che nel caso di emergenza possa fare anche il vice Yildiz.

Perché noi ci dimentichiamo con troppa facilità che il turco sostanzialmente non ha un cambio e non parlo di un giocatore che possa sostituirlo a partita in corso ma di un vero alter-ego. Ecco perché piaceva Kolo Muani, che può fare anche l'esterno ed ecco perché stanno cominciando a pensare a un profilo più economico ma ugualmente eclettico. Parliamo infatti di un attaccante che costerebbe molto meno del francese, circa la metà. L'idea che mi sono fatto è che se non arriva Kolo Muani potrebbe essere acquisito un giocatore con una valutazione attorno ai 25/30 milioni".

Infine Momblano ha concluso: "La Juventus sta pensando al piano A che in attacco rimane Kolo Muani ma secondo me se non arrivasse il francese potremmo trovarci di fronte a una grande sorpresa.

Ho chiesto a chi di dovere se il piano della Juventus, qualora l'affare per il transalpino non si sbloccasse, fosse quello di rimanere con Vlahovic e mi è stato detto di no. Con il serbo non c'è più quella sincera fiducia, sia tecnica che personale, che spingerebbe i dirigenti bianconeri a lasciargli in mano il reparto offensivo insieme a David".

Il profilo di Strand Larsen

Jørgen Strand Larsen è un attaccante moderno e completo: un centravanti imponente nel gioco aereo e nel possesso palla, ma anche sorprendentemente mobile e abile nel pressing.

Nella scorsa stagione, la prima disputata con la maglia del Wolverhampton, ha disputato 35 partite di Premier League segnando 14 reti. Dal 2020 fa parte della nazionale maggiore norvegese con la quale ha segnato tre reti in 21 presenze.