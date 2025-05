Uno dei giocatori che sicuramente ha guadagnato valore tra le fila dell'Inter in questa stagione è Yann Bisseck, che si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi. Con Pavard ai box per infortunio nella prima parte di stagione e nelle ultime gare, è toccato al tedesco non farlo rimpiangere, anche in Champions League. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'attenzione di diverse società, tra cui il Tottenham.

Il futuro di Francisco Conceiçao continua ad essere avvolto nell'incertezza visto che la Juventus non ha ancora deciso se riscattarlo o meno.

In questo contesto di incertezza sono pronte ad inserirsi Milan e Roma, che faranno un tentativo per tenere in rosa il talento portoghese.

Tottenham su Bisseck

Yann Bisseck ha attirato l’attenzione del Tottenham, che secondo fonti britanniche avrebbe iniziato a sondare il terreno per il difensore tedesco dell’Inter. Il club londinese è consapevole che altri club inglesi stanno monitorando il giocatore e, per questo motivo, potrebbe cercare di anticipare la concorrenza già nelle prossime settimane con una proposta ufficiale.

Dal punto di vista tecnico, il tedesco ha mostrato segnali importanti di crescita, pur non essendo ancora ritenuto un titolare indiscusso né un sostituto all’altezza del francese Pavard, più esperto e tatticamente completo.

Tuttavia, il potenziale di Bisseck è evidente e in Premier League potrebbe trovare continuità e un palcoscenico ideale per valorizzarsi ulteriormente.

La richiesta dell'Inter

Il valore del cartellino si aggira attorno ai 40 milioni di euro, cifra che si avvicina alle valutazioni interne dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in prima linea, non sarebbe disposta ad aprire trattative per meno di 45 milioni. Si tratterebbe dunque di un’operazione molto remunerativa, considerando che il club di Viale della Liberazione ha investito appena 7 milioni per portare Bisseck a Milano.

Anche il giocatore non sembrerebbe chiudere all’idea di un trasferimento in Inghilterra: la prospettiva di misurarsi in un campionato competitivo come la Premier potrebbe infatti accelerare la decisione.

In aggiunta agli Spurs, anche Bournemouth, Everton e West Ham avrebbero espresso interesse, tutti club con disponibilità economiche adeguate a sostenere una simile operazione.

Alla luce di queste premesse, non è escluso che si scateni un’asta estiva per assicurarsi le prestazioni del centrale tedesco. L’Inter osserva e valuta: cedere un giovane in crescita come Bisseck può sembrare prematuro, ma davanti a un’offerta irrinunciabile – e con una plusvalenza garantita – anche le certezze possono vacillare. Proposta che, comunque, dovrà essere, come detto, di almeno 45-50 milioni di euro.

Milan e Roma su Conceiçao

La Juventus potrebbe decidere di riscattare Francisco Conceiçao, avendo speso già 10 milioni per il prestito, ma la permanenza è tutt'altro che certa.

Milan e Roma monitorano da vicino la situazione. Entrambe le società sono interessate al profilo del portoghese: i rossoneri, guidati ora dal padre Sergio Conceicao (se la pista diventasse reale), potrebbero rappresentare un’opzione familiare e suggestiva; i giallorossi, invece, sono sempre alla ricerca di giovani talenti da valorizzare sulle corsie offensive.

Rossoneri che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Fikayo Tomori per quello che sarebbe uno scambio alla pari con una valutazione complessiva tra i 25 e i 30 milioni di euro. Diverso il discorso per i giallorossi, pronti a mettere sul piatto il nome di Lorenzo Pellegrini, ma con un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro. Questo a patto che la Juve riscatti Conceiçao, altrimenti si dovrà andare a discutere con il Porto e le cose in quel caso potrebbero cambiare.