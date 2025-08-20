Fabio Miretti sarebbe vicino alla conferma alla Juventus. Dopo l'ottima pre-season, il classe 2003 avrebbe convinto la dirigenza e soprattutto Igor Tudor. Per questo, si prospetta per lui un ruolo importante all'interno della rosa della Vecchia Signora.

Juve, Miretti vicino alla permanenza

Nonostante un forte interesse da parte del Napoli di Antonio Conte che era arrivato ad offrire tra i 15-18 milioni di euro, il 22enne centrocampista ha deciso di giocarsi le proprie carte alla Juventus.

Qualità tecniche importanti, duttilità e spirito di sacrificio.

Tutte caratteristiche che mister Tudor apprezza e che stanno portando alla conferma del giovane centrocampista. Miretti infatti può occupare diverse posizioni nello scacchiere tattico della Juventus e può dare nuove soluzioni al tecnico juventino. Può occupare il ruolo di mediano davanti alla difesa, svolgere il ruolo di mezz'ala in caso di passaggio ad un centrocampo a tre ed all'occorrenza la posizione di trequartista così da dare solidità a tutto l'impianto di gioco. A ciò si aggiunge la sua grande capacità di inserimento che manca a diversi centrocampisti in rosa.

Se per Miretti la permanenza è sempre più vicina, c'è da capire la posizione di Weston McKennie. Il centrocampista americano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 e ciò potrebbe portare ad una sua cessione in questa finestra di mercato.

La Juve non fa però sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 18-20 milioni, cifra che al momento nessun club ha deciso di investire per l'ex Schalke 04.

La Roma monitora Nico Gonzalez

Nico Gonzalez è sempre più lontano dalla Juventus. Il club bianconero proverà a piazzare l'esterno argentino ormai fuori progetto. Oltre all'Atletico Madrid del Cholo Simeone che sembrerebbe la squadra più interessata, ci sarebbe un sondaggio anche da parte della Roma di Gasperini. I giallorossi sono alla ricerca di un ulteriore trequartista da poter affiancare a Dybala, Soulè e al neo acquisto Bailey. Le difficoltà nel completare la trattativa per Jadon Sancho infatti starebbero spingendo la società capitolina a prendere in considerazione altri profili come quello del classe '97 argentino.

Al momento non è in piedi una vera trattativa ma c'è comunque da registrare il sondaggio della Roma. La Vecchia Signora non fa però alcuno sconto sul cartellino dell'argentino che si aggira attorno ai 25-28 milioni di euro. La cessione di Nico è propedeutica all'arrivo di un altro esterno offensivo, con il nome di Edon Zhegrova che resta vivo. L'esterno kosovaro del Lille è nel mirino anche del Marsiglia di Roberto De Zerbi.