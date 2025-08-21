Adrien Rabiot e la Juventus, una storia che sembrava chiusa la scorsa estate e che invece potrebbe riaprirsi sorprendentemente. Il centrocampista francese, dopo aver lasciato i bianconeri a parametro zero, ha vissuto un anno con la maglia dell’Olympique Marsiglia, club con cui il rapporto si è però recentemente definitivamente incrinato. Adesso, secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà, il classe ’95 avrebbe deciso di telefonare a Giorgio Chiellini, oggi dirigente della Juventus, per sondare la possibilità di un clamoroso ritorno a Torino.

Rabiot può tornare a Torino

Rabiot, che alla Juve ha disputato stagioni di buon livello trovando continuità e un ruolo centrale nel centrocampo bianconero, non ha mai nascosto il suo legame con la società e con la città. L’esperienza in Francia, invece, non si è rivelata all’altezza delle aspettative, in particolare con le recenti tensioni nello spogliatoio e la conseguente rottura con l’ambiente marsigliese, che hanno spinto il centrocampista a guardarsi intorno. La Juventus, dal canto suo, si trova in un momento importante per rinforzare la mediana, soprattutto dopo l’uscita di Douglas Luiz, il cui addio ha lasciato un vuoto numerico nello rosa di Igor Tudor.

Chiellini, da parte sua, non avrebbe preso impegni concreti, limitandosi ad ascoltare le intenzioni di Rabiot.

Toccherà ora alla dirigenza, con Damien Comolli in prima fila, valutare se riportare a Torino un volto già conosciuto e ben inserito nell’ambiente oppure se puntare su altri profili. Il dirigente francese, infatti, sta già monitorando con attenzione Matt O’Riley, centrocampista del Brighton che piace per visione di gioco e duttilità.

Il ritorno di Rabiot rappresenterebbe una soluzione immediata, vista la sua conoscenza della Serie A e del mondo Juventus. Tuttavia, bisognerà capire se ci siano i presupposti economici e tecnici per il via libera all’operazione.

Si continua a lavorare per Kolo Muani

Mentre la questione mediana resta aperta, la Juventus continua a muoversi anche sul fronte offensivo.

Il nome in cima alla lista resta quello di Randal Kolo Muani, già per cinque mesi a Torino in prestito dal Paris Saint-Germain dallo scorso gennaio. Il club bianconero lavora da settimane per trovare un accordo definitivo con i parigini per l’attaccante francese, considerato il rinforzo ideale per alzare il livello del reparto avanzato.

La speranza della società è quella di avere Kolo Muani a disposizione già per la prima giornata di campionato contro il Parma: una corsa contro il tempo che dimostra quanto la Juventus creda nelle qualità del centravanti. Nel caso in cui non si riuscisse a chiudere in tempo, l’obiettivo resta quello di definire l’operazione entro la fine del mercato.