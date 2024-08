Nelle ultime ore di calciomercato estivo, il Catania sarà chiamato a sfoltire la rosa per liberare posti in squadra e poter concedere qualche rinforzo al tecnico Domenico Toscano. Gli elevati ingaggi di alcuni calciatori pesano, e non poco, sulle casse della società etnea. In queste ore, il Catania ha perfezionato la cessione dell'attaccante Pietro Cianci alla Ternana e a breve potrebbe trovare una sistemazione anche all'esterno mancino Cosimo Chiricò. In entrata, il sogno degli etnei porta il nome di Roberto Inglese e, in alternativa, quello di Francesco Caputo, ma la società siciliana potrebbe infine decidere di rilanciare per acquistare dal Crotone l'attaccante Guido Gomez.

Chiricò ai saluti

Alcune squadre di Serie C avrebbero messo nella lista dei desideri l'attaccante Cosimo Chiricò in uscita dal Catania. Il calciatore non rientra più nei piani della dirigenza etnea e il suo futuro sarà lontano dalla Sicilia. Nelle ultime ore a interessarsi al suo profilo sarebbero stati il Vicenza e in particolare il Trapani.

Cosimo Chiricò è reduce da una stagione che lo ha visto protagonista con 42 presenze arricchite da 6 assist e 6 gol, pur con alti e bassi. Dopo l'annata precedente al Crotone, dove ha sfiorato la promozione in Serie B con Franco Lerda e Lamberto Zauli, il calciatore ha tentato la scalata alla Serie B con il Catania, frenata nei Playoff, ma ha potuto gioire per la conquista della Coppa Italia di Serie C 2023-2024.

Idee Inglese e Gomez

Tra i candidati ad un posto tra le fila del Catania ci sarebbero due attaccanti. Il sogno rimane lo svincolato Roberto Inglese, un grande passato in Serie A e oggi alla ricerca di una nuova ambiziosa esperienza per rilanciare la sua carriera. L'alternativa affidabile potrebbe essere invece l'attaccante Guido Gomez, attuale capitano del Crotone targato Emilio Longo.

In questo caso, l'operazione potrebbe concludersi positivamente solamente in caso di un'offerta importante da formulare alla squadra della famiglia Vrenna. Una suggestione che ha preso piede nelle ultime ore è quella che porta il nome di Francesco Caputo, per il quale ci sarebbe anche l'interessamento del Bari.

Esordio da rivedere

La stagione del Catania non è partita come i tifosi si aspettavano. Nel primo turno gli etnei hanno pareggiato a Sorrento (0-0) senza offrire una prova spettacolare. I problemi economici che hanno condizionato - e non poco - il mercato in entrata della società, hanno ritardato l'allestimento di una rosa competitiva, capace di poter puntare sin da subito alla vittoria del campionato.

Nelle ultime ore di Calciomercato estivo, la dirigenza del Catania potrebbe apportare qualche correttivo per concedere al tecnico Domenico Toscano una squadra che possa viaggiare di pari passo con le ambizioni dell'ambiente siciliano.