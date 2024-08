Il rapporto di mercato tra Juventus e Genoa si conferma uno dei più stabili e produttivi. Secondo rumor di mercato una nuova trattativa starebbe per concludersi tra i due club: i bianconeri hanno raggiunto un accordo per l'acquisto del trequartista Christos Papadopoulos, giovane talento mancino del Genoa Primavera. Si tratta di un'operazione su cui la dirigenza juventina, con Michele Sbravati in prima linea, ha lavorato a lungo. Sbravati, che aveva portato il giovane greco al Genoa un anno fa, sta ora sta per trasferirlo a Torino, dove dirige il settore giovanile della Juventus.

In contemporanea, un altro giocatore farà il percorso inverso trasferendosi al Genoa: si tratta di Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003.

Papadopoulos arriva alla Juventus con un prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro

L'accordo definitivo è stato raggiunto nella giornata del 15 agosto, dopo giorni di contatti e discussioni tra le due società. L'inserimento di un altro giocatore nella trattativa è stato il fattore decisivo che ha permesso di chiudere l'operazione. Secondo rumor di mercato l'affare si concretizzerà con un prestito e un diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Papadopoulos, che nella scorsa stagione ha realizzato 11 gol e 6 assist con la Primavera del Genoa, firmerà un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2029.

Il giovane talento si unirà alla squadra allenata da Paolo Montero in vista degli impegni di campionato della prossima stagione in Serie C Girone C che inizierà venerdì 23 agosto contro l'Audace Cerignola.

Tarik Muharemovic passa al Genoa

Allo stesso tempo, un altro giovane seguirà il percorso inverso verso Genova. Si tratta di Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003, che si trasferirà al Genoa con la stessa formula.

Il giovane bosniaco, che è stato un punto di riferimento per la Juventus Next Gen, farà così il salto in Serie A. Inoltre, seguirà l'esempio di altri talenti cresciuti nel vivaio juventino che si sono affermati al Genoa, come Radu Dragusin e Koni De Winter, che nelle ultime stagioni sono esplosi con la maglia rossoblù dopo aver maturato esperienza in Serie C con la Juventus Next Gen.

Nicolussi Caviglia vicino alla cessione

La carriera di Hans Nicolussi Caviglia con la Juventus è ormai prossima alla conclusione. Dopo aver attraversato tutte le fasi del settore giovanile bianconero, il centrocampista classe 2000 ha raggiunto il culmine vincendo la Coppa Italia come titolare della Prima Squadra nella finale contro l’Atalanta. Secondo i rumor di mercato, il trasferimento al Venezia è quasi concluso per 5 milioni di euro, bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita a vantaggio della Juventus. L'accordo è praticamente chiuso, mancano solo alcuni dettagli burocratici, come la cessione di un giocatore da parte del Venezia per liberare un posto in lista Over 22, ma ciò non dovrebbe ostacolare la conclusione dell'operazione.