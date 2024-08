Tra i protagonisti della vittoria del Crotone in Coppa Italia di Serie C contro il Messina vi è stato anche l'attaccante Guido Gomez, corteggiato da diverse settimane dal Catania. Nelle ultime ore la partenza dell'attaccante non sembra essere così scontata come nei giorni scorsi. A parlarne è stato anche il tecnico rossoblù Emilio Longo, che pur consapevole delle necessità di bilancio del club, non disdegnerebbe una sua permanenza.

Gomez uomo mercato

Nelle scorse settimane era stato dato per sicuro partente, poi i problemi economici del Catania - squadra è molto interessata a lui - hanno portato Guido Gomez a prendere parte alle ultime uscite della squadra crotonese, siglando pure alcune reti.

La punta ex Triestina, dopo due anni al Crotone, potrebbe ancora partire, ma ora una sua cessione non sarebbe cosi certa.

Oltre al Catania e al Foggia anche diversi club anche del nord di Serie C avrebbero messo gli occhi su di lui, ma il tecnico Emilio Longo non nasconde la possibilità di una sua riconferma: "Tutti gli allenatori vorrebbero avere giocatori come Gomez in squadra, ma siamo nelle condizioni di fare delle scelte. Non precludo niente, la società sta vagliando, dialoga in ogni momento con me per cercare i giusti incastri. Non abbiamo fretta di sapere cosa succederà con Gomez".

Il Crotone può fare cassa

Con la cessione di Guido Gomez al Catania o a un'altra società gli squali potrebbero incassare circa 200 mila euro, almeno secondo la valutazione circolata nei giorni scorsi.

L'attaccante è comunque in scadenza di contratto fra meno di un anno: il suo legame con il sodalizio rossoblù giungerà a conclusione il 30 giugno 2025. Per questo motivo si dovranno valutare diversi aspetti, compreso - in caso di permanenza - un eventuale rinnovo di contratto.

Ad oggi tutto sembra far pensare a una separazione entro fine mese, ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo per la felicità dei tifosi e dello stesso tecnico Emilio Longo che potrebbe contare su una coppia gol (insieme a Marco Tumminello) che lo scorso anno ha realizzato insieme 30 reti in campionato.

Le altre trattative

Il Crotone intanto ha accolto il giovane Alessio Guerini dalla Primavera dell'Atalanta, mentre potrebbe ancora attingere dal Picerno per arrivare al centrale difensivo Matteo Gilli, che ha conosciuto e allenato nelle ultime due stagioni alla guida del Picerno.

Dovrebbe infine arrivare nella mattinata del 12 agosto l'ufficialità dello scambio tra Crotone e Pescara: il terzino sinistro Carlo Crialese passerà ai biancazzurri a titolo definitivo, mentre con la stessa formula arriverà in Calabria l'attaccante albanese Aristidi Kolaj.