Inizia una nuova stagione di Serie A. A San Siro il nuovo Milan guidato da Paulo Fonseca ospita il nuovo Torino di Paolo Vanoli. Siamo ancora nel pieno del Calciomercato, ma nonostante si tratti di calcio d'agosto siamo già a fare i conti con punti importanti per la classifica. Il Milan è reduce da un pre-season esaltante che ha visto i rossoneri vincere negli Stati Uniti contro i migliori club europei.

Nella giornata odierna il Milan ha ufficializzato [VIDEO] l'acquisto del francese Youssuf Fofana che indosserà la maglia numero 29. Il centrocampista francese in conferenza stampa di presentazione al fianco di Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere l'ultimo tassello della rosa rossonera, a detta dello svedese.

Fofana guarderà i propri compagni in tribuna assieme ad Emerson Royal arrivato da pochi giorni in casa Milan. Tra i convocati del mister rossonero ci saranno invece Alvaro Morata e il Strahinja Pavlovic che hanno già debuttato nel trofeo Berlusconi, ma che dovrebbero iniziare dalla panchina. Tra i non convocati ci sono Tommasi Pobega, Yacine Adli e Pierre Kalulu che risultano di fatto 'fuori progetto' e che dovrebbero lasciare a giorni il Milan [VIDEO]. Con Tijani Reijnders e Pavlovic non al top, il tecnico portoghese dovrebbe avere pochi dubbi di formazione, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. In difesa Mailck Thiaw e Matteo Gabbia si giocano una maglia al fianco di Fikayo Tomori. A centrocampo Ismael Bennacer dovrebbe fare coppia con Ruben Loftus-Cheek, arretrato di qualche metro con il recupero di Christian Pulisic come trequartista a fianco di Rafael Leao e Samuel Chukwueze.

In attacco Luka Jovic, che per questa stagione indosserà la maglia numero 9, dovrebbe aver la meglio su Alvaro Morata come terminale offensivo.

Pochi movimenti di mercato per la squadra presieduta da Cairo, in settimana è stata chiusa la casella 'secondo portiere' con Antonio Donnarumma, l'ex Milan torna in Serie A dopo 3 anni.

Dopo l'addio di Alessandro Buongiorno, il Torino sta aspettando rinforzi difensivi e i gradi di capitano sono passati a Duvan Zapata. L'attacco è il reparto con più scelta per mister Vanoli infatti potrà scegliere tra Antonio Sanabria e Che Adams al fianco di capitan Zapata. Lo scozzese è una scommessa per la Serie A e anche per gli amanti del Fantacalcio.

Banco di prova per Coco che guiderà la difesa orfana di Buongiorno. Sulle fasce ci saranno Raoul Bellanova e Valentin Lazaro in attesa che prenda il ritmo gara Borna Sosa ufficializzato nella mattinata odierna dai social del Torino. A centrocampo il perno sarà Linetty con Ricci e Ilic a supporto nella zona nevralgica del campo. Vanoli non ha convocato Radonjic perchè non si è presentato all'allenamento e chiede la cessione. Il giocatore in passato aveva già litigato con l'ex allenatore del Torino Ivan Juric.

L'incontro Milan Torino delle ore 20.45 di sabato 17 agosto sarà diretto dal signor Maresca di professione vigile del fuoco della sezione CAN di Napoli a cui saranno affiancati i collaboratori Scatragli e Moro, il quarto uomo sarà Giua mentre dalla sala VAR, per il controllo a video ci sarà la coppia di arbitri Doveri e Di Bello.

Buon campionato a tutti!

Milan: la prima lista dei convocati di Fonseca

Portieri: Maignan, Torriani, Raveyre.

Difensori: Pavlovic, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Terracciano, Thiaw, Tomori.

Centrocampisti: Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Bennacer.

Attaccanti: Saelemaekers, Pulisic, Morata, Jovic, Okafor, Leao, Chukwuweze.

Torino: i primi convocati da Vanoli per la sfida contro il Milan

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari,

Difensori: Coco, Dellavalle, Masina, Sazonov, Vojvoda

Centrocampisti: Bellanova, Bianay Balcot, Ciammaglichella, Dembelé, Horvath, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Tameze

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria, Zapata