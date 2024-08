In queste ore sta facendo particolarmente discutere la scelta di Paulo Dybala di rifiutare la proposta milionaria dell'Al-Qadsiah per restare alla Roma. Una decisione che potrebbe spingere il ds giallorosso Florent Ghisolfi a cedere in sede di calciomercato altri pezzi della rosa come Tammy Abraham o Edoardo Bove.

Roma, Dybala rifiuta 75 milioni di euro propostigli dall'Al-Qadsiah: il suo posto resta nella capitale

Paulo Dybala sembrava ormai destinato a lasciare la Roma a titolo definitivo per raggiungere l'Al-Qadsiah, club arabo che gli avrebbe garantito un triennale dorato da 75 milioni di euro complessivi.

Verso le 20.00 nella giornata di ieri però c'è stato un vero e proprio coup de théâtre: la "Joya" ha infatti postato un messaggio piuttosto criptico sul proprio account Instagram nel quale ringraziava la Roma e prometteva ai tifosi di incontrarli domenica all'Olimpico. Tanti hanno interpretato la story dell'asso argentino come un possibile addio, molti hanno invece cominciato a sperare in una sua permanenza. Una speranza che poco dopo è diventata una certezza, quando il compagno di squadra nonché fraterno amico Leandro Paredes ha commentato il messaggio scritto da Dybala dicendo: "Per chi non ha capito, la Joya rimane con noi". Una scelta, quella del numero 21 che va assolutamente in controtendenza rispetto alla moda odierna che vede tantissimi giocatori anche di fama internazionale trasferirsi nel calcio arabo per guadagnare cifre che in Europa non vedrebbero mai.

I motivi della permanenza a Roma di Dybala sarebbero diversi e tra questi spunterebbe la volontà del calciatore di non muoversi da una città a cui è particolarmente legato. Sicuramente anche la famiglia ha avuto un peso nelle valutazioni dell'argentino cosi come la permanenza in un campionato ancora appetibile e di livello come la Serie A.

Roma, ora Ghisolfi deve trovare i fondi per fare mercato altrove: il primo in uscita resta sempre Abraham

La Roma, con un Dybala reintegrato a tutti gli effetti in rosa, sicuramente appare più competitiva ma la formazione giallorossa mostra ancora diverse lacune in altrettanti settori del campo. A De Rossi mancherebbe un terzino destro, un centrale difensivo veloce, un centrocampista di passo e di fisicità ed un esterno offensivo di sinistra.

Quattro rinforzi che il ds Ghisolfi potrebbe acquisire con più serenità se prima cedesse degli elementi attualmente in rosa: il primo indicato ad uscire da Trigoria resta sempre Tammy Abraham, centravanti inglese che tra costo di cartellino ed ingaggio pesa e non poco sulle casse della società guidata dalla famiglia Friedkin. Un altro giocatore indicato tra i papabili partenti sarebbe Edoardo Bove, mediano che sarebbe poco considerato da DDR e che piacerebbe alla Fiorentina.