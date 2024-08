Nelle scorse ore il giornalista Fabrizio Romano ha rivelato sul proprio account X che la Juventus avrebbe fissato per la giornata di mercoledì le visite mediche di Teun Koopmeiners. Di questa trattativa e delle cifre ha parlato su IlBiancoNero anche il giornalista Romeo Agresti.

Fabrizio Romano: 'Il club bianconero ha fissato le visite mediche per Koopmeiners per mercoledì mattina'

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha scritto un messaggio sul proprio account X rivelando l'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe la Juventus aver praticamente trovato l'accordo con l'Atalanta per l'acquisizione di Teun Koopmeiners: "Ci siamo!

Accordo in atto per il centrocampista olandese con il via libera dell'Atalanta. Pacchetto confermato: 52 milioni di fisso più 7 di contropartita, quinquennale per Teun che voleva solo il trasferimento alla Juventus. L'intervento medico è in fase di pianificazione prima dei passi formali. La Juventus ha prenotato le visite mediche per Teun Koopmeiners mercoledì mattina. Se l'Atalanta firmerà tutti i documenti oggi, Teun andrà a Torino già stasera".

Romano in un secondo messaggio ha poi reso nota una seconda indiscrezione di mercato sempre inerente la Juventus, in questo caso su un calciatore in uscita: "Il Liverpool considera Federico Chiesa come possibile opzione per le ultime giornate. Chiesa, disponibile sul mercato perché la Juve vuole trovare una soluzione e oggi il Liverpool ha preso contatti.

Il Liverpool esplora le condizioni dell'accordo poiché Chiesa sarebbe entusiasta del trasferimento del Premier League". La società britannica si starebbe dunque inserendo su Federico Chiesa soprattutto dopo che il Barcellona ha abbandonato la pista per il classe '97 a causa dei problemi economici di cui soffre..

Agresti: 'Accordo totale per Koopmeiners: all'Atalanta andranno 53 milioni più 6 di bonus'

Della trattativa fra Juventus ed Atalanta per Koopmeiners ha parlato sulla pagina X de IlBiancoNero anche il giornalista Romeo Agresti: "Accordo totale tra la Juventus e l'Atalanta per il passaggio di Teun Koopmeiners in bianconero, 53 milioni di parte fissa, tre di bonus semplici più altri tre più complicati.

Il giocatore domani mattina si sottoporrà alle visite mediche e poi le firme sul contratto che lo legherà alla vecchia signora".

Agresti ha poi aggiunto: "Non è finita qui perché c'è la sensazione che il ds Cristiano Giuntoli stia cercando di inserire un ulteriore tassello. Intriga tantissimo il profilo di Jadon Sancho e la Juve non fa mancare i contatti sia con lo United che con l'entourage dell'attaccante inglese. La concorrenza è agguerrita ma la società bianconera è sul pezzo e che a determinate condizioni è pronta a chiudere l'affare".