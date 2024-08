Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato dalla Continassa, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe valutando di abbassare ulteriormente la valutazione di Federico Chiesa per non rischiare di perderlo a parametro zero fra meno di un anno. Una circostanza che avrebbe riacceso le attenzioni della Roma, club già accostato nel recente passato al classe '97.

La Juventus può abbassare le pretese economiche per Chiesa pur di non perderlo a parametro zero

Federico Chiesa sta diventando un vero "caso" alla Continassa e il rischio che non vorrebbe correre il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe quello di perderlo a parametro zero nella prossima estate.

Secondo le ultime indiscrezioni dunque, il dirigente bianconero a oggi valuterebbe diverse strade per il classe '97 e la preferita resterebbe sempre quella della cessione all'estero.

In Premier League però Chelsea e Tottenham avrebbero palesato un interesse piuttosto flebile per l'attaccante toscano, una circostanza che costringerebbe Giuntoli a prendere in seria considerazione l'abbassamento della valutazione economica del calciatore. Se prima infatti Chiesa sarebbe stato ceduto per 20 milioni di euro, ad oggi il toscano potrebbe lasciare la società piemontese per 15 milioni di euro, una cifra sotto alla quale il club non vorrebbe andare per evitare di registrare una minusvalenza.

La Roma può tornare sulla scia di Chiesa

L'abbassamento delle pretese economiche che la Juventus starebbe attuando per la cessione di Federico Chiesa avrebbe riacceso la fantasia della Roma. Il club giallorosso, particolarmente attivo in sede di Calciomercato, starebbe ancora cercando l'esterno a sinistra da regalare a Daniele De Rossi e per una cifra di 15 milioni di euro, potrebbe tornare alla carica per acquisire il classe '97.

Ovviamente ci sarebbe da convincere lo stesso Chiesa, che già nel recente passato avrebbe rifiutato il corteggiamento della società capitolina.

Paganini: 'Chiesa? Andrà via ma non a zero, penso che Giuntoli lo inserirà in qualche operazione di mercato'

Nel frattempo di Federico Chiesa e del suo possibile addio dalla Juventus ha scritto sul proprio account X anche il giornalista della Rai Paolo Paganini: "Thiago Motta per come lo conosco è una persona schietta che parla chiaro.

A Spezia per Nzola, a Bologna per Arnautovic, ora alla Juventus per Chiesa. Non andrà però via a zero. Penso che Giuntoli lo inserirà in qualche importante operazione di mercato".

Proprio sulla scia di quest'ultima dichiarazione, Paganini ha poi scritto un secondo post sempre sul proprio account X rivelando: "Su Federico Chiesa c’è l’Inter, però adesso qualcuno deve parlare e agire".