A poche ore dall’inizio della nuova stagione di Serie A, che si aprirà con Genoa-Inter, il mercato dell'Inter è ancora in fermento. Joaquin Correa è in uscita ed è stato proposto al Monterrey, squadra messicana, mentre per la difesa è in corso un'accelerata per Palacios, centrale in forza al Rivadavia in Argentina.

Novità anche su un ex Inter, Andrea Pinamonti, che sarebbe pronto ad approdare al Genoa al posto di Mateo Retegui volato all'Atalanta.

Correa fuori dal progetto di Simone Inzaghi

L’ ex attaccante della Lazio non è ritenuto centrale per i meccanismi tattici di Inzaghi che avrebbe già dato il consenso alla cessione.

Dopo averlo proposto a Marsiglia e Lazio, i dirigenti meneghini lo avrebbero presentato al Monterrey, squadra messicana.

Il club del Nord America starebbe valutando se aprire una trattativa sulla base di circa 8 milioni di euro anche se non è affatto detto che alla fine l'argentino non parta più andando a ricoprire il ruolo di quinta punta coi nerazzurri.

Inzaghi: 'Ci manca un difensore'

Si guarda invece con grande interesse al settore difensivo, con il classe 2003 mancino Tomas Palacios in cima alla lista dei desideri. Il calciatore avrebbe già dato l'ok e si cerca la fumata bianca nelle prossime ore anche perchè il tecnico Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di presentazione del match inaugurale del campionato che vedrà i nerazzurri opposti al Genoa, ha ribadito la necessità di inserire un difensore centrale mancino in rosa: "Ci manca ancora il centrale di sinistra.

Oggi ne abbiamo parlato con la società. In quella posizione serve un elemento importante che ci permetta di avere più scelte nelle rotazioni" ha dichiarato l'ex Lazio poche ore fa.

Pinamonti sceglie il Genoa

Intanto l'ex Inter Andrea Pinamonti è in procino di trasferirsi al Genoa dal Sassuolo in prestito a 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14.

L'ex Inter, avvicinato nelle scorse settimane anche ai nerazzurri che alla fine hanno però mantenuto in rosa sia Arnuautovic che Correa decidendo di sostituire Sanchez con Taremi, ritroverà dunque presto la Serie A andando a sostituire Mateo Retegui.

Pinamonti avrebbe scelto il Genoa per giocare con continuità e mettersi in mostra per convincere Luciano Spalletti a convocarlo in Nazionale andando ad occupare uno slot ad oggi presidiato dai soli Retegui e Scamacca (che starà fuori quasi un anno per infortunio) con Raspadori come alternativa.