La vicenda di Calciomercato Juventus incentrata su Federico Chiesa è ormai di dominio tra i tifosi bianconeri. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, ciò non sarà affatto possibile. Se è vero che il post su Instagram pubblicato poche ore fa dal calciatore lascia poco spazio all'immaginazione, è altrettanto vero che la vicenda è una delle più complesse. Il 26enne genovese, infatti, attraverso il noto social network avrebbe pubblicato una foto con due pallini in evidenza, uno bianco ed uno nero, colori simbolo della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, la vicenda Chiesa si chiude?

Alcune voci lo vedevano approdare all'Inter alla corte di Simone Inzaghi, magari attraverso uno scambio con Frattesi. Una voce di mercato che ha fatto non poco discutere entrambe le tifoserie. Intervenuto sul proprio account X, Alfredo Pedullà sembra respingere con veemenza l'eventualità di una partenza da parte di Chiesa. "Chiesa alla Lazio è fanta-mercato. Chiesa alla Roma era un gradimento enorme di DDR, già raccontato e che può resistere (la #Juventus aveva aperto per 20 milioni). Un gradimento che, se tornasse, dovrebbe però passare attraverso numeri importanti (non il cartellino, ma l’ingaggio)".

Per far partire Federico Chiesa, il club torinese chiede almeno 20 milioni.

Non solo: per evitare problematiche di organico, ma anche di bilancio, avrebbe un grosso beneficio nella vendita. Dal canto proprio, l'esterno cerca un contratto da almeno 6 milioni a stagione, uno in più rispetto a ciò che ha percepito finora. Non sembra avere una grossa fretta di andare via da Torino: possibile, infatti, che possa liberarsi a parametro zero a giugno del 2025, oppure a gennaio 2025, con una cifra proprio irrisoria.

Tramontato lo scambio con Frattesi: su di lui piomba il Milan

Se, come previsto, lo scambio con Frattesi non avverrà, è possibile che si faccia avanti anche il Milan di Fonseca. I rossoneri, andrebbero in tal caso a spostare nella posizione di trequartista Pulisic e andrebbero così ad ingaggiare un nuovo esterno, grazie alla cessione di Saelemaekers.

Possibile, però, che ciò non avvenga poiché si potrebbero creare delle divergenze nello spogliatoio, cosa assolutamente da evitare nel nuovo Milan del dopo Pioli. Uno stipendio come quello di Leao, infatti, farebbe infuriare gli animi.

Le altre squadre interessate a Chiesa

La pista di calciomercato più accreditata in queste ore potrebbe essere quella della Roma. A seguire, il Napoli e la Lazio, senza trascurare le sirene estere di Barcellona, Premier League ed Arabia). Tutte queste squadre, in ogni caso, si chiedono se sia vantaggioso spendere soldi per un calciatore che, tra pochi mesi, potrebbe essere ingaggiato a costo zero.