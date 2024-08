Nelle scorse ore il tecnico Angelo Alessio ha parlato a Juventibus sottolineando come la rosa della Juventus ad oggi non sarebbe pronta per affrontare gli impegni che arriveranno tra meno di un mese. Secondo Alessio inoltre, il club bianconero farebbe bene ad acquisire Nico Gonzalez dalla Fiorentina.

Juventus, Alessio avverte: 'La squadra non ha una rosa completa per affrontare gli impegni che arriveranno fra un mese'

L'allenatore Angelo Alessio è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando della rosa dei bianconeri e della sua competitività ha detto: "La Juventus non ha una rosa completa: ci vogliono ottimi giocatori e la vecchia signora in questo momento e soprattutto in diverse posizioni del campo non è pronta.

A meno che non reintegri i calciatori che ha messo ai margini del progetto, non è una squadra completa per affrontare gli impegni importanti che da qui ad un mese arriveranno".

Alessio ha poi continuato: "Il discorso non riguarda soltanto il campionato e per giocare ogni 3/4 giorni devi avere 24 elementi di cui almeno 18/19 di un livello ottimale. Questo ovviamente per essere competitivi e per non rischiare di andare in difficoltà".

Il tecnico ha proseguito il suo incipit parlando di calciomercato: "A destra vedrei bene Nico Gonzalez: è un giocatore che ha dimostrato di saperci fare, riuscendo a garantire la doppia fase e allo stesso tempo segnando gol e creando scompiglio nell'area di rigore avversaria.

Salta bene di testa, è mancino di piede e dunque ama venire dentro al campo".

Sul mancato arrivo dl Calafiori infine, Alessio ha detto: "Se ci fosse stato un pò più di tempo per riuscire a smaltire quei giocatori in esubero e creare un pò di liquidità in più si poteva pensare di prendere il difensore romano ed accontentare le richieste di Thiago Motta.

Sarebbe stato l'ideale per lui, ma in questo momento penso che la Juventus abbia tante situazioni in ballo e la priorità resta quella di cedere tanti elementi che nessuno vuole".

Juventus, i tifosi rispondo ad Alessio: 'Prendiamo Gonzalez e pensiamo di essere competitivi per vincere?'

Tanti tifosi hanno dunque commentato le parole di Alessio: "La squadra ad oggi è più debole rispetto a quella dell'anno scorso, non c'è limite al peggio.

Modus operandi in linea con quello degli anni precedenti e difficoltà enormi a vendere e poi a comprare" scrive pessimista un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Però ragazzi non prendiamoci in giro: siamo passati da Koopmeiners ad Adeyemi, Sancho per arrivare a Berardi , Raspadori, Retegui, Simeone e per finire Gonzalez e vogliamo essere competitivi per vincere? Se arrivi quarto sarà un miracolo".