In casa Juventus, il futuro di Federico Chiesa resta un'incognita. Il numero 7 bianconero è uno dei giocatori che l'allenatore Thiago Motta considera sacrificabili, ma al momento il club non ha ricevuto nessuna offerta concreta per l'ex Fiorentina. Con il contratto in scadenza nel 2025, c'è il rischio che Chiesa possa lasciare i bianconeri a costo zero, eventualità questa che non è passata inosservata ai rivali, con l'Inter in particolare pronta ad approfittare di una possibile separazione senza indennizzo tra Chiesa e la Vecchia Signora.

L'amministratore delegato e presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è noto per la sua abilità nel cogliere opportunità di mercato a costo zero, ecco che per la Juventus si prospetta un dilemma: in assenza di offerte congrue per Chiesa, sarà necessario decidere se riaprire i dialoghi per un rinnovo contrattuale o rischiare di perderlo gratuitamente.

Poche proposte per Chiesa

Al momento, per Federico Chiesa sono arrivati solo timidi interessamenti da parte di Chelsea e Arsenal, mentre le opzioni italiane come Roma e Napoli non sembrano aver suscitato l'interesse del giocatore. Il numero 7 bianconero, nel frattempo, continua a lavorare sotto la guida di Thiago Motta.

La situazione di Chiesa rappresenta un caso emblematico della complessità delle dinamiche di mercato. Un giocatore di talento e determinazione, ma la cui permanenza alla Juventus è tutt'altro che sicura. Thiago Motta dovrà gestire con attenzione questa fase di incertezza, mentre la dirigenza bianconera è chiamata a fare scelte strategiche cruciali. La decisione finale potrebbe avere un impatto significativo sul futuro sportivo e finanziario del club, con i tifosi ansiosi di sapere quale sarà il destino del loro numero 7.

Chiesa pensa al campo

In attesa di capire come procederà la situazione di Federico Chiesa in ottica mercato, il giocatore resta concentrato sul campo. E' stato lo stesso numero 7 juventino a ribadirlo, tramite un post Instagram: “Focused” ha scritto a corredo di uno scatto pubblicato sui social che lo ritrae intento ad allenarsi alla Continassa.

Il giocatore classe 97 pensa solo al campo e potrebbe esordire già nel prossimo test contro il Brest. Chissà che l'incontro non possa consentire all’ex viola di convincere Thiago Motta a cambiare idea. Fino ad ora il tecnico classe 82 è stato piuttosto deciso al riguardo ma se davvero l'ex Fiorentina resterà a Torino andrà comunque sfruttato al meglio sul campo da gioco.