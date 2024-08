Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato confermate dal giornalista Alfredo Pedullà su X, la Juventus e la Fiorentina starebbero trattando per il passaggio a Firenze di Filip Kostic. Più complicata per ragioni economiche interne del Barcellona, apparirebbe invece la cessione di Federico Chiesa.

Juventus, dopo Gonzalez e Conceicao, Giuntoli valuta le cessioni: Kostic può andare alla Fiorentina

Nella giornata di ieri la Juventus ha chiuso l'operazione Nico Gonzalez, che oggi ha effettuato le visite di routine al JMedical e bloccato Francisco Conceicao atteso oggi a Torino, due colpi che in totale sono costati alla società piemontese circa 50 milioni di euro (tra prestito e obbligo di riscatto).

Per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli adesso ricomincerebbe la fase delle cessioni, dalle quali vorrebbe ricavare quanto meno 20 milioni di euro. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà quindi, uno dei nomi caldi che potrebbero presto lasciare la Continassa sarebbe quello di Filip Kostic. "Juventus e Fiorentina hanno raggiunto un accordo di massima per Kostic, ma ora tocca al serbo che darà una risposta definitiva entro qualche giorno" sostiene Pedullà sul proprio account X in merito ad un'operazione che farebbe entrare nelle casse del club bianconero almeno 8 milioni di euro. Con la Fiorentina inoltre la Juventus avrebbe sempre aperto il discorso Arthur, registra brasiliano in uscita dalla Continassa ma sostanzialmente bloccato a Torino a causa del suo ingaggio da oltre 4 milioni di euro netti a stagione.

Juventus, il nodo stipendi del Barcellona può bloccare l'acquisto di Federico Chiesa

Per quanto riguarda l'altro calciatore dato in uscita dalla Juventus, Federico Chiesa, si è parlato fortemente in questa settimana di un interesse da parte del Barcellona, tuttavia le cose si starebbero complicando con il club spagnolo. Il rigido regolamento della Liga in merito al Fair Play sta causando più di un problema in casa dei catalani, dove il presidente Joan Laporta non è riuscito ancora a registrare l'acquisizione del cartellino di Dani Olmo.

Questo perché lo spazio salariale dei blaugrana sarebbe sostanzialmente esaurito e Chiesa, con i suoi 4 milioni di euro a stagione, andrebbe evidentemente ad appesantire ulteriormente una situazione già satura. Le cessioni di Gundogan, che è tornato al Manchester City, e quella di Vicor Rogue, che dovrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Betis, alleggeriranno e non poco le casse della società spagnola ma per poter avere il via libera per l'investimento su Federico Chiesa potrebbero essere necessarie altre uscite.