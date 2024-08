Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha scritto sul proprio account X un messaggio nel quale sottolinea come la Juventus abbia fornito a Thiago Motta una squadra molto più attrezzata rispetto a quella messa a disposizione di Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. Ravezzani ha poi scritto del Milan e delle polemiche che si sono scatenate contro Rafael Leao.

Ravezzani: 'La rosa di Motta è migliore di quella data ad Allegri e ci si aspetta almeno un secondo posto'

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato alla Juventus e a quelli che dovrebbero essere gli obiettivi della formazione bianconera dopo gli ultimi colpi messi a segno dal ds Giuntoli: "Ora, potete dire quel che volete, ma la rosa a disposizione di Motta è decisamente migliore rispetto ad Allegri.

Ragionevole attendersi almeno il secondo posto, finale di Coppa Italia e di ben figurare in Champions League".

Ravezzani si è poi focalizzato sulla sconfitta incassata dal Milan in trasferta col Parma per 2 a 1 e soprattutto sulle polemiche che si sono scatenate contro Rafael Leao, attaccante che in occasione del momentaneo pareggio dei rossoneri ha silenziato i tifosi che lo stavano criticando: "Quando un calciatore fa questo gesto ai suoi tifosi in genere ha superato il punto di non ritorno. Leao dovrebbe chiedersi perché non è titolare inamovibile nel Portogallo e perché il Milan non ha mai ricevuto una grande offerta per venderlo".

Il giornalista ha poi continuato su Leao dicendo: "L’altro grosso problema del portoghese è che rientra sempre al passo.

Se giochi con il 4-2-3-1 e gli esterni non si fanno il mazzo anche in fase difensiva, diventa tutto enormemente difficile. E il Milan è stato disintegrato sulle fasce sia col Toro sia col Parma. Credo non è saggio per il Milan (dirigenti e allenatori) mettere mai in discussione Leao. Tutta la fiducia a prescindere degli ultimi 2 anni (prima Pioli lo toglieva spesso nella ripresa) lo hanno portato a essere sempre più molle in campo.

Quasi non dovesse dimostrare più nulla".

I tifosi rispondono a Ravezzani: 'Ad Allegri abbiamo dato 3 anni, ora vogliamo che Motta vinca subito?'

Le parole scritte da Ravezzani in merito alla Juventus e Motta hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Abbiamo dato tempo ad Allegri di vincere qualcosa e in 3 anni ha vinto solo una coppetta Italia e adesso vogliamo vedere il bel gioco, vincere tutto e subito da Motta, per favore, diamo tempo all'allenatore di fare il suo lavoro e di farlo bene", scrive polemico un utente X.

Un altro poi aggiunge: "Il mercato è stato fatto in funzione di due principi cardine: abbassare il monte ingaggi e trovare profili tecnici adatti a Motta. La precedente gestione ha fatto lo stesso con Allegri ma lui non è stato in grado di far rendere calciatori da lui stesso richiesti (Di Maria, Paredes, Locatelli, Kean)".