Nelle scorse ore il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube del caso Teun Koopmeiners, criticando il centrocampista dell'Atalanta che continua a presentare certificati medici per non allenarsi con i nerazzurri e forzare così il suo passaggio alla Juventus. Secondo Sabatini, anche il comportamento di Lookman e di Nico Gonzalez è da stigmatizzare.

Juventus, Sabatini: 'Koopmeiners ha presentato il terzo certificato medico ma chi glieli firma e sopra che ci scrive?'

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube analizzando quanto sta accadendo a Zingonia con Teun Koopmeiners: "L'olandese ha presentato il terzo certificato medico per non allenarsi con l'Atalanta: ora faccio il cittadino normale e mi domando, chi è il medico che gli firma il certificato?

Che ci scrive sopra? Io non ho mai trovato un medico a cui dire che sono stressato per non andare a lavorare in redazione. Ma stiamo scherzando?".

Sabatini ha poi continuato dicendo: "Parliamo di Lookman che si rifiuta di andare a Lecce perché potrebbe chiamarlo il PSG oppure di Nico Gonzalez, che non ha più voglia di giocare con la Fiorentina perché vuole la Juve. Eppure io ricordo che i contratti vanno rispettati e non arrivo a dire che i tifosi che pagano l'abbonamento o la pay tv hanno il diritto di vedere i giocatori che gli sono stati promessi, perché vale la regola che si tifa sempre prima la maglia, però mettetevi ad esempio nei panni dei tifosi della Roma con Dybala".

Sabatini ha poi concluso il suo intervento sottolineando: "Si sta mettendo a rischio la regolarità del campionato e anche il CEO della Lega calcio De Siervo ha sottolineato come i maggiori campionati europei dovrebbero stabilire una data per la chiusura del calciomercato prima che inizino i campionati.

Se lo dice dunque un personaggio di questa portata penso che una riflessione andrebbe fatta".

Juve, i tifosi rispondo a Sabatini: 'Quando arrivi ad un anno dalla scadenza o rinnovi o vai in tribuna'

Le parole di Sabatini hanno catturato l'attenzione dei tifosi della Juventus. "La questione è molto semplice: arrivi a un anno dal rinnovo?

O ti trovi una squadra o rinnovi, anche anno per anno (magari alle stesse cifre) oppure vai in tribuna. I calciatori non possono pretendere di essere dipendenti di una squadra e poi comportarsi come fossero partite iva" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Con questi discorsi si alimenta la solita cultura del sospetto tanto in voga in Italia.

Invece di fare i girotondi diciamo le cose così come le pensiamo altrimenti si vorrebbe parlare di tutto ma si finisce col parlare di niente. Che il mercato debba chiudersi prima dell'inizio del campionato sono d'accordo così come non ci dovrebbe essere quello di riparazione in inverno".