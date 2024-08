La Juventus è in corsa per assicurarsi Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese classe 1998 rappresenta il grande sogno di mercato del club bianconero. Lo stesso giocatore ha espresso chiaramente la volontà di approdare a Torino, e negli ultimi giorni ha intensificato gli sforzi affinché l'Atalanta accetti una proposta dalla Vecchia Signora. In particolare Koopmeiners ha recentemente presentato anche un certificato medico per non allenarsi, una decisione presa a seguito del rifiuto dell'Atalanta di aprire trattative con la Juve. Adesso, i bianconeri cercheranno di sbloccare la situazione e nei prossimi giorni ci sarà un contatto tra i due club per cercare un’intesa sulla cifra.

Si lavora per trovare un accordo

La situazione appare tesa, poiché il giocatore si sentirebbe in qualche modo "tradito" dalla Dea: lo scorso anno, infatti, la dirigenza bergamasca avrebbe promesso a Koopmeiners che, in caso di interesse da parte di un grande club, gli sarebbe stato concesso di partire. Tuttavia, questa promessa non sarebbe stata rispettata. L'Atalanta, dal canto suo, si è giustificata sostenendo che l'offerta della Juventus sia arrivata a fine luglio, troppo tardi per permettere alla società di trovare un adeguato sostituto.

Questo rifiuto ha spinto Koopmeiners a prendere una posizione forte, nel tentativo di forzare la mano e ottenere il via libera per il trasferimento. La Juve ha già messo sul tavolo una prima offerta di 45 milioni di euro, ma la sensazione è che servirà uno sforzo economico maggiore per convincere il presidente dell'Atalanta, Percassi, che ne chiede 60 milioni.

La trattativa resta quindi aperta, con la Juventus che non sembra intenzionata a mollare la presa su quello che è considerato un rinforzo chiave per il centrocampo di Thiago Motta. Nei prossimi giorni si attende un contatto diretto tra le società per riuscire a trovare una quadra tra domanda e offerta.

Per ora nessuna vera pista alternativa in difesa

La Juventus, negli ultimi giorni, ha visto sfumare l’arrivo di Jean-Clair Todibo che è passato al West Ham per 40 milioni. Adesso i bianconeri dovranno trovare un nuovo difensore da inserire in rosa. Ma per il momento non ci sarebbe un piano B prioritario, infatti prima bisogna chiudere le questioni legate al centrocampo e all’esterno di attacco.

Solo dopo che saranno risolte queste due situazioni allora si cercherà un difensore. È circolato in tal senso il nome di Jakub Kiwior, che però non convincerebbe troppo Thiago Motta. Un altro nome che piace è quello di Josip Sutalo, ma la Juventus lo vuole prendere in prestito e l’Ajax lo vuole cedere solo a titolo definitivo. Un’altra ipotesi potrebbe essere inoltre Clement Langlet del Barcellona.